Pat Connaughton fier du caractère affiché par les Bucks sans Giannis Antetokounmpo

Cette fois, ils y sont. Après avoir accumulé les échecs depuis plusieurs saisons, les Bucks vont donc accéder aux finales NBA, une première depuis 1974. Arrivé en 2018 dans le Wisconsin, Pat Connaughton a été de ces dernières désillusions qui ont finalement façonné toute une franchise pour en arriver à cet accomplissement. L’heure était donc à la satisfaction après la victoire de Milwaukee dans le Game 6 à Atlanta.

« C’est évidemment notre objectif depuis que je suis arrivé ici. Avec les gars dans le vestiaire, le staff, l’organisation, les dirigeants, les propriétaires, les innombrables heures de travail, ensemble et individuellement, pour que tout cela porte ses fruits. Il a fallu se battre contre le Covid, les blessures, tous types de problèmes, les bosses, les bleus, tout ce qui peut arriver. La résilience dont cette équipe a fait preuve témoigne de notre caractère et c’est pourquoi nous avons eu la chance de nous mettre en position de participer aux Finals NBA », a-t-il rappelé.

L’équipe a fait corps pour son leader

Parmi les coups durs, il y a la blessure de Giannis Antetokounmpo, victime d’une hyperextension du genou gauche et absent pour ce grand moment. Pat Connaughton a donc eu un mot pour son leader, la base de cette aventure.

« On voulait assurer ses arrières. Je veux dire, Giannis est un gars unique en son genre. Nous voyons évidemment tous son talent au basket mais en tant qu’être humain, il est également unique en son genre. Il est l’une des raisons pour lesquelles je voulais rester ici, et pour lesquelles je veux rester ici et jouer à ses côtés, pour ces choses qu’il fait sur et en dehors du terrain. À mon avis, l’une des plus grandes choses que nous avons fait lors des deux derniers matchs était de jouer pour lui. Nous savons tout ce qu’il donne, son corps, son temps, son énergie, ses efforts, son sang, sa sueur, ses larmes. On a été là pour tenir le coup alors qu’il revient de blessure, je trouve que ça montre le caractère de cette équipe et qu’on a une vraie équipe ».

Même s’il n’était pas sur le terrain, le « Greek Freak » a fait sa part du job en tâchant de motiver ses troupes du mieux possible. Comment ?

« Par la confiance que Giannis nous a insufflée après sa blessure », a ajouté Pat Connaughton. « Évidemment, notre préoccupation à ce moment-là était de savoir s’il allait bien, et pas vraiment au reste. Lorsque nous avons appris qu’il allait bien et qu’il dégageait cette confiance, il nous a dit qu’il allait s’en sortir et qu’il allait travailler pour revenir. Mais quoi qu’il arrive, il sera avec nous à chaque étape du chemin et il va instiller la mentalité nécessaire pour pousser Bobby Portis, pour inciter Bryn Forbes à continuer de tirer, pour que Khris intensifie son jeu et prenne le rôle de leader, Jrue Holiday aussi. Je pense que ça montre bien le type d’équipe que nous avons. Giannis est un gars que vous ne pourrez jamais remplacer. Mais nous avons une équipe qui peut encore être compétitive et qui peut encore faire de grandes choses. Ça en dit aussi beaucoup sur lui, de continuer à inspirer cette confiance au groupe même s’il n’était pas là physiquement ».

Trois ans de souffrance avant la délivrance

Giannis Antetokounmpo a multiplié les désillusions en playoffs et ce nouveau coup du sort aux portes des Finals NBA ressemblait à un cauchemar de plus.

Mais la plus dure défaite à avaler a sans doute été la campagne 2019 lorsque les Bucks, qui menaient 2-0 en finale de conférence face à Toronto, avaient finalement perdu 4-2. Un affront que Milwaukee lave seulement aujourd’hui…

« C’est malheureux, mais je dirais qu’on apprend beaucoup en perdant. Vous vous regardez vraiment dans le miroir et il y a deux façons de faire : vous pouvez vous voiler la face ou vous pouvez utiliser cela comme une motivation pour vous améliorer, résoudre les problèmes que vous avez, continuer à travailler chaque jour et comprendre que c’est un processus », a poursuivi Pat Connaughton. « Je pense qu’on voulait tous retrouver la possibilité de jouer une finale NBA après notre défaite contre Toronto. Mais ça n’arrive pas du jour au lendemain, c’est un processus. Et les choses que cette organisation a faites et les gars qui ont été ici ces trois dernières années, ces deux dernières années et même cette année, l’adversité que nous avons combattue montre du caractère. J’ai utilisé le mot « caractère » à plusieurs reprises, mais cela montre l’unité de cette équipe et de cette organisation ».