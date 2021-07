Franz Wagner testé en secret par les Warriors

Pour le San Francisco Chronicle, c’est le prospect le plus mystérieux de cette Draft puisqu’il est impossible de savoir quelles équipes ont testé Franz Wagner. Le frère de Moritz est régulièrement cité dans le Top 10 de la cuvée 2021, mais difficile de savoir quelle franchise est sur lui. Le plus souvent, son nom est évoqué à Sacramento, en 9e position, où sa polyvalence sur les postes 3 et 4, et ses qualités défensives seraient utiles derrière Harrison Barnes.

Mais selon le quotidien de la Baie, le freshman de Michigan pourrait bien être le « projet secret » des Warriors, avec leur 7e choix. Le journal rapporte que l’Allemand a effectué un essai privé que lui et l’équipe ont décidé de ne pas ébruiter. Le joueur n’a pas souhaité commenter l’information, mais il se verrait bien à Golden State.

« Ma polyvalence peut être très utile à l’équipe » estime-t-il. « Je pense que ma manière de défendre sur plusieurs positions et mon shoot à 3-points m’aideront à rester sur le terrain, ou à y entrer. J’ai une bonne lecture du jeu, et je peux m’exprimer dans ce que j’appelle du jeu libre. Golden State le pratique beaucoup. Ils bougent beaucoup sans ballon, se font des passes, et la balle circule beaucoup, et ça exige des joueurs avec une grande intelligence de jeu, et qui jouent pour les autres. Je pense que je pourrais vraiment bien le faire. »

Si les Warriors conservent ce 7e choix, d’autres pistes sont envisagées comme celles qui mènent à Josh Giddey, James Bouknight, ou encore Jonathan Kuminga s’il n’est pas choisi plus haut.

« Qu’il s’agisse du 7e ou du 14e choix, on aimerait que ce joueur puisse jouer (dès son arrivée) » a prévenu le GM Bob Myers. « Je ne sais pas s’ils seront capables de passer devant notre noyau de joueurs, mais on aimerait qu’ils apportent de la profondeur de banc. Je pense qu’en réalité, les voir intégrer la rotation devant nos quatre, cinq ou six meilleurs joueurs sera un défi. Même si nous avions un des cinq premiers choix, ce serait un défi. Mais nous aimerions, quel que soit celui que nous prenons, qu’il soit complémentaire et puisse être opérationnel ».