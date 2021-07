Draft 2021 : les Warriors prêts à miser sur Josh Giddey ?

Du côté des Warriors, on cherche à épauler au mieux le trio Curry-Thompson-Green afin de retrouver rapidement les sommets de la ligue, quitte à sacrifier le 7e choix de Draft, mais également le 14e.

Sauf qu’à la veille de la grande cérémonie, Bob Myers n’a toujours pas trouvé une contrepartie intéressante à ses yeux. Par conséquent, si des échanges peuvent encore avoir lieu et que tout devrait s’accélérer dans la dernière ligne droite, Golden State doit aussi travailler le scénario où le club garderait ses deux choix.

Selon le San Francisco Chronicle, les Warriors auraient d’ailleurs des vues sur Josh Giddey. Invité à la Green Room, l’Australien de 18 ans est un meneur de grande taille dans le style de Luka Doncic. S’il n’a pas le pedigree du Slovène, et qu’il est beaucoup moins prêt pour la NBA, Josh Giddey sort d’une jolie saison en NBL à 11 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne où il fut même le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un triple-double.

De quoi séduire Luc Longley qui a même appelé Steve Kerr pour lui conseiller de surveiller le prodige australien.

Josh Giddey adorerait jouer avec Stephen Curry

Avec un Jordan Poole comme sixième homme qui s’exprime plus dans un registre de shooteur, les Warriors cherchent un joueur capable de créer pour les autres lorsque Stephen Curry se repose sur le banc. C’est pour cette raison que la côte de Josh Giddey augmente sur les bords de San Francisco, d’autant qu’on se souvient que Steve Kerr adorait utiliser Andre Iguodala pour lancer les systèmes de jeu en sortie de banc.

Interrogé il y a quelque temps sur la possibilité de jouer aux côtés de Stephen Curry et Klay Thompson, Josh Giddey n’y voit aucun inconvénient. « Jouer avec des joueurs comme Steph et Klay, qui sont excellents dans le jeu sans ballon, c’est le paradis pour un passeur comme moi. Apprendre auprès d’eux ne serait que du bonus. »

Sans oublier l’autre leader, Draymond Green, et le style de jeu prôné par Golden State, basé sur le mouvement du ballon et le jeu collectif. « Évidemment, Draymond (Green) est réputé pour être un incroyable leader. De plus sous l’ère Steve Kerr, les Warriors ont connu tellement de bons moments. »

De quoi adopter l’accent australien… même si la piste Ben Simmons a été abandonnée.