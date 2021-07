Luc Longley conseille aux Warriors de sélectionner Josh Giddey

Attendu entre les 10e et 15e places, Josh Giddey devrait devenir le 8e joueur australien sélectionné au premier tour d’une Draft. L’ailier polyvalent est très jeune, 18 ans, et plutôt que d’aller en NCAA, il avait choisi de rester en NBL pour évoluer avec des pros confirmés. Un choix de carrière qui rappelle évidemment celui de LaMelo Ball et pour son compatriote Luc Longley, il est de la même trempe que le meilleur rookie de l’année.

C’est pour cette saison qu’il a appelé Steve Kerr pour lui conseiller de sélectionner Josh Giddey jeudi soir prochain. Rappelons que les Warriors possèdent les 7e et 14e choix.

« Il y a une semaine, j’étais avec Steve Kerr au téléphone, et je lui ai dit : ‘Observe ce gars. Steve, ne le rate pas. Ne l’ignore pas' » raconte Luc Longley sur le site australien de la NBA. « Je vais peut-être vous surprendre mais je pense que sa vision du terrain, son souci d’espacer le jeu et sa compréhension de cette partie du jeu sont du même niveau que LaMelo Ball la saison passée. Du même niveau ou même meilleur que LaMelo Ball lorsqu’il jouait en NBL ».

Touché au pied, LaMelo Ball n’avait disputé que 12 matches en Australie, mais il avait impressionné, au point d’être sélectionné en 3e position par les Hornets. Les Warriors lui avaient préféré James Wiseman.

« C’est ce qui compte : il fait 2m04 et sans doute qu’il grandit encore. Son père (Warrick Giddey) lui passé quelques bons gènes, comme sa résilience, sa dureté, son humilité et son côté australien. On peut déjà partir de ça… Il se donnera à fond, c’est un gamin sur au mal, et je crois qu’il va très bien s’adapter. Je serais vraiment surpris s’il ne bottait pas quelques fesses. »

Rookie Of The Year du championnat australien, Josh Giddey a montré face au Nigeria, en match de préparation, qu’il n’avait pas froid aux yeux avec ses 14 points, 4 rebonds et 3 passes décisives.