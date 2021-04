Draft 2021 : Josh Giddey, le prometteur arrière australien, veut faire le grand saut vers la NBA

Projeté dans le Top 20, voire mieux en « lottery pick », Josh Giddey (2m02, 18 ans) a pour le coup décidé de passer le cap et d’inscrire son nom à la prochaine Draft NBA. Le jeune prodige australien, qui tourne à 11 points, 7 passes et 7 rebonds cette saison, se sent prêt à passer de la NBL à la NBA.

Entre Joe Ingles et Ben Simmons

Comme LaMelo Ball, Josh Giddey va profiter du tremplin de la ligue australienne pour atterrir en NBA. Le natif de Melbourne n’aura pas mis longtemps, dans sa toute première saison professionnelle, à briller et s’attirer les regards des scouts NBA, après son passage à la « NBA Global Academy » australienne.

« Je sais qu’avoir joué en NBL m’a plus que préparé pour le niveau supérieur, donc je suis prêt à faire le saut et entrer dans la Draft 2021. Les 36ers m’ont beaucoup aidé à me développer et j’ai pu mettre une tonne de travail dans mon jeu durant ma période chez eux. Mes coéquipiers et le staff à Adelaide m’ont aidé à atteindre un niveau de jeu supérieur, et ça m’a donné plus de confiance pour m’assurer que c’est la bonne décision pour moi. »

Encore brut de décoffrage sur son tir, à 47% à 2-points, 32% à 3-points et 67% aux lancers, Josh Giddey est surtout très côté pour son jeu de passe et sa vision du jeu. À l’instar des ses compatriotes déjà en NBA (dans deux styles différents), Joe Ingles et Ben Simmons, il est avant tout un joueur de collectif, qui colmate les brèches et donne du liant avec sa volonté de lâcher le cuir.

« Avec ma taille, je suis polyvalent sur les postes 1 à 3, je peux défendre sur les postes 1 à 3 », expliquait-il récemment sur ESPN. « Je suis altruiste, mes coéquipiers aimeront jouer avec moi parce que j’aime leur donner la balle où ils la veulent, et quand ils la veulent. J’adore passer le ballon. »

Dix-huit ans et déjà international !

Plus jeune joueur de l’histoire de la NBL à avoir réalisé un triple-double, à 12 points, 10 rebonds et 10 passes, Josh Giddey est encore frêle physiquement et, à l’instar d’un Aleksej Pokusevski cette année à Oklahoma City, il devra évidemment se renforcer musculairement. De même, sa défense sera un immense chantier face aux monstres de rapidité et de puissance que compte la NBA.

Mais, à l’image de l’un de ses dunks au terme duquel il se retrouve le nez contre le parquet, Josh Giddey est un dur au mal, pas effrayé par le contact. Australien oblige… Il a d’ailleurs déjà effectué ses grands débuts en sélection, en février 2020, devenant pour le coup le plus Boomer de l’histoire (devant Ben Simmons).

Dans une Draft que beaucoup annoncent déjà comme la plus riche depuis un moment, avec Jalen Suggs, Cade Cunningham, Jalen Green ou Evan Mobley parmi d’autres, Josh Giddey a pour lui de continuer à jouer en NBL. Sa cote pourrait encore monter s’il continue à noircir la feuille match après match.

« Rester à la maison pour jouer devant mes amis et ma famille, dans une ligue physique face à des gars plus costauds et plus âgés, pouvoir apprendre de mes vétérans chaque jour, je savais que ça me serait bénéfique sur le long terme », conclut Josh Giddey sur le site australien, ABC. « Je suis plutôt confiant sur le fait que je vais être sélectionné à la Draft et c’est ce qui m’a convaincu de m’y inscrire. Que je sois choisi en n°1 ou en n°30, être en NBA est un de mes rêves depuis très longtemps donc j’en serai heureux. »