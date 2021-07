Avec Luka Doncic et Joe Ingles comme modèles, Josh Giddey veut imposer son rythme en NBA

Josh Giddey n’a que 18 ans mais son profil intrigue. Après avoir choisi de s’aguerrir chez lui, en NBL, l’Australien est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire, après Ben Simmons, à porter le maillot des Boomers.

Finalement non retenu pour les festivités olympiques, Josh Giddey va pouvoir se concentrer sur la Draft où il est attendu assez haut, ayant notamment reçu une invitation dans la Green Room.

« C’était cool d’être entouré de joueurs comme Joe (Ingles), Delly (Dellavedova), Patty (Mills), Baynes » avoue-t-il pour Stadium. « Que ce soit les coachs, les physios ou les autres membres du staff, c’est de classe mondiale donc c’est vraiment un environnement plaisant. Y être à un si jeune âge, c’est du bonus. J’espère en faire partie pendant les 15-20 prochaines années. »

Durant son passage chez les internationaux, le futur rookie a retrouvé son mentor Joe Ingles mais aussi Josh Green. L’occasion de recevoir quelques conseils pour réussir ses premiers pas NBA.

« Joe (Ingles) a été très important pour moi. Il m’a envoyé un message quand je suis parti à Adelaide en NBL et on est restés en contact toute l’année. Il est également passé par là quand il avait 18 ans, il n’est rentré en NBA qu’à ses 26 ans environ (ndlr : il venait d’avoir 27 ans). C’est différent pour Josh Green qui lui était rookie l’année dernière donc le fait d’avoir leurs conseils est vraiment cool. »

À la tête de la sélection avec Ben Simmons ?

Appelé à reprendre les rênes de la sélection après la génération Mills-Ingles, le joueur de 18 ans voit les choses en grand lorsqu’on lui parle de son association avec Ben Simmons.

« Ben est une superstar. On s’est un petit peu parlés et je croise les doigts pour qu’on aille de l’avant. Il est jeune, je suis jeune donc on peut mener cette équipe lors des prochaines échéances internationales. J’espère qu’on sera coéquipiers en sélection l’année prochaine ou dans deux ans. »

Mais avant de reporter le maillot australien, celui que l’on compare à LaMelo Ball et Luka Doncic en raison de sa taille (2m03) de ses qualités de créateur devra réussir son entrée dans la Grande Ligue.

« Je pense que je dois devenir plus costaud pour être plus mobile, défendre et attaquer sur plusieurs postes. Mais vu ce que je veux faire, je dois prendre ces deux premières années pour m’établir en NBA. En tant que rookie, tu peux avoir un gros temps de jeu comme ne pas jouer du tout ou aller en G-League. Il y a des hauts et des bas donc je dois m’affirmer en NBA » concède t-il avant de confier sa volonté de « jouer 15 ans en NBA. »

Avec ses 10.9 points, 7.3 rebonds et 7.6 passes dans le championnat australien, Josh Giddey a affiché sa polyvalence et ses facultés à la passe développées grâce à son père. À l’image de Luka Doncic, il souhaite lui aussi imprégner son rythme lors des matchs. « Quand je suis arrivé en NBL, je me précipitais beaucoup, je perdais énormément de ballons et je tentais des choses impossibles car j’étais rempli d’adrénaline. Mais une fois que j’ai commencé à ralentir le rythme, le jeu est devenu plus facile. Vous le voyez avec Luka et Joe même si ce n’est pas le même niveau, ils jouent à leur rythme et ne forcent rien. Ce n’est pas habituel mais c’est tellement efficace, c’est pour ça que je travaille dessus depuis longtemps. »