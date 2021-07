Draft 2021 : la liste définitive des invités dans la « Green Room »

Après les premières invitations pour la « Green Room » dévoilées ce matin, Jonathan Givony révèle que la NBA a validé les noms des 20 prospects présents au Barclays Center, le soir de la Draft, le 29 juillet prochain.

Évidemment, il s’agit des joueurs globalement annoncés les plus haut dans la cuvée, et donc potentiellement on a là le Top 20 de la prochaine Draft. Usman Garuba (Real Madrid) y avait sa place réservée, mais il est à Tokyo avec l’Espagne, il doit donc décliner l’invitation.

Pour rappel, ces 20 joueurs sont désignés par la NBA, à partir d’un sondage effectué auprès des trente franchises, appelées à désigner leur Top 25 pour cette Draft. Il s’agit donc d’un consensus sur les estimations des franchises NBA.

Cade Cunningham (Oklahoma State)

Jalen Green (G-League)

Evan Mobley (USC)

Jalen Suggs (Gonzaga)

Jonathan Kuminga (G-League)

Scottie Barnes (Florida State)

Davion Mitchell (Baylor)

James Bouknight (Connecticut)

Keon Johnson (Tennessee)

Franz Wagner (Michigan)

Josh Giddey (Australie)

Jalen Johnson (Duke)

Corey Kispert (Gonzaga)

Moses Moody (Arkansas)

Kai Jones (Texas)

Ziaire Williams (Stanford)

Cam Thomas (LSU)

Chris Duarte (Oregon)

Alperen Sengun (Besiktas)

Isaiah Jackson (Kentucky)