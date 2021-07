Draft 2021 : la NBA a envoyé ses premières invitations pour la « Green Room »

Après une saison hors du temps, la NBA retrouve petit à petit ses habitudes. Après le retour annoncé des Summer League programmés après les Jeux olympiques, certains rookies auront également l’occasion de retrouver la célèbre « Green Room », à l’occasion du retour de la Draft au Barclays Center.

En plus des Evan Mobley, Jalen Suggs, Jalen Green ou autre Cade Cunningham attendus aux premières places de la cuvée, la NBA a envoyé ses premières invitations et on y retrouve l’Australien Josh Giddey, Kai Jones (Texas), Keon Johnson (Tennessee), Davion Mitchell (Baylor) mais aussi Jalen Johnson (Alabama A&M).

Globalement, ces cinq joueurs sont annoncés dans le Top 20 de la Draft 2021, et c’est donc logique que la NBA les invite dans la « Green Room », où seront réunis une vingtaine des prospects susceptibles d’être appelés en premier par Adam Silver. Même s’il y a chaque année des surprises, certains attendant beaucoup plus longtemps que prévu…