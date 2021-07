Si Bradley Beal veut partir, les Wizards prêts à se lancer dans la course pour Ben Simmons ?

Comme les Blazers avec Damian Lillard, les Wizards sont suspendus aux interrogations de Bradley Beal cet été. Partira ou partira pas ? L’arrière réfléchit à sa situation dans la capitale depuis quelques temps.

Et The Athletic nous apprend que les Wizards font partie des équipes les plus intéressées, avec Miami et Toronto, par Ben Simmons, qui lui devrait quitter Philadelphie d’ici le début de saison.

Les dirigeants de Washington ne passeront à l’action pour le meneur de jeu des Sixers que si le deuxième meilleur marqueur de la ligue veut partir. Ils auront alors plusieurs solutions devant eux, la première étant la plus simple : un échange direct avec Philadelphie et Ben Simmons.

Ou ils pourraient plutôt utiliser les monnaies d’échanges récupérées lors du transfert de Bradley Beal pour convaincre les Sixers, même si on sait que Daryl Morey attend au moins un All-Star. Enfin, dernière possibilité : Washington peut toujours se placer dans un échange à trois équipes (ou plus) pour récupérer l’Australien.