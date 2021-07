Les Sixers seront patients pour le transfert de Ben Simmons

Depuis presque deux semaines, les Sixers ont entamé des négociations pour échanger Ben Simmons. Pour l’instant, ça n’a rien donné et on sait même que les Warriors, intéressés un temps, ont abandonné cette piste.

La franchise de Philadelphie est non seulement gourmande (elle veut un All-Star dans l’échange) car elle veut rester compétitive mais également patiente d’après les informations du Philadelphia Inquirer.

Selon nos confrères, la question n’est plus de savoir si oui ou non le transfert aura lieu – il serait « inévitable » – mais quand il sera officiel. Il se pourrait que les dirigeants des Sixers attendent quelques semaines, voire la présaison pour effectuer cet échange.

Personne ne semble prêt à monter un transfert avant la Draft, et après la free agency, Daryl Morey, le président des Sixers, aura alors une meilleure vision des offres possibles devant lui pour lâcher son All-Star.

Néanmoins, cette patience constitue un risque. Car les situations autour de Bradley Beal et Damian Lillard sont floues et les deux joueurs possèdent une cote plus importante que celle de Ben Simmons. En clair, si ces deux stars demandent à partir de Washington et Portland prochainement, il est fort probable que les prétendants seront plus intéressés pour eux que pour le meneur de Philadelphie.

Dès lors, les offres seront peut-être moins alléchantes pour Daryl Morey et les Sixers…