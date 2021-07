Killian Hayes et les jeunes Pistons déjà au travail pour préparer la prochaine saison

Limité à 26 matchs pour sa saison rookie, à cause d’une blessure à la hanche notamment, Killian Hayes a mieux terminé l’année, établissant son record en carrière face aux Bulls avec 21 points, plus 8 passes et 7 rebonds.

Alors qu’il passait récemment dans l’aéroport de Detroit, Killian Hayes se faisait arrêter par tous les passants pour savoir qui serait le futur choix de draft des Pistons, un très haut choix puisqu’il s’agit tout simplement du premier choix… En attendant de savoir qui sera l’heureux élu à Motown, même si tout porte à croire que ce sera Cade Cunningham, hormis trade de dernière minute, les joueurs déjà présents sont à pied d’œuvre.

Saddiq Bey, Isaiah Stewart, Saben Lee, Sekou Doumbouya, Deividas Sirvydis et Killian Hayes sont effectivement déjà réunis au centre d’entraînement des Pistons et ça bosse dur.

« Ça se passe bien parce que j’ai pu m’entraîner avec tous les gars mais aussi m’entraîner individuellement », relate le Français au Detroit Free Press. « On a pu faire les deux, surtout ce qui peut servir à l’équipe, jouer du 3-contre-3, du 2-contre-2 et du 1-contre-1, des exercices pour construire encore notre alchimie. »

Du tir et de la muscu !

Bouclant sa première saison américaine à 35% aux tirs dont un tout petit 27% à 3-points, Killian Hayes savait qu’il a du pain sur la planche pour régler la mire. Plus généralement, les jeunes Pistons ont bien besoin de trouver plus d’assurance dans leurs tirs de loin.

Récemment nommé conseiller au club, l’ancien coach de Michigan, John Beilein, a saisi ce dossier à bras le corps.

« C’est Coach Beilein qui a mis en place tous ces exercices de tirs car il place vraiment beaucoup d’importance sur les fondamentaux, le jeu de jambes, et les choses simples comme les passes. Je sais que je peux passer le ballon mais c’est simplement un retour sur les fondamentaux. Les coaches nous font travailler sur différents ateliers et on a cinq minutes de shoot pour essayer d’arriver à 85 tirs ou plus, et à 60 ou 70% de réussite. On a un bon paquet de différents exercices de tirs, et des compétitions entre nous pour nous motiver. »

Avec douze joueurs à 25 ans ou moins, plus des choix de Draft qui vont ajouter à ce total, les Pistons ont un travail de formation évident à réaliser. En l’occurrence, avant de participer à la ligue d’été de Las Vegas, Killian Hayes a ciblé trois objectifs principaux pour sa première intersaison complète.

« C’est clairement mon tir. J’ai beaucoup travaillé sur mon tir, mon jeu de jambes et mon corps. Défensivement, il faudra simplement se battre comme des chiens et jouer dur. J’ai bien progressé sur mon jeu de jambes en bossant chaque jour en musculation. Je travaille sur tous les aspects de mon jeu mais mon objectif principal est le tir et la maîtrise du ballon, et d’être plus physique sur le terrain. »