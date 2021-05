Killian Hayes va vivre un été plein de « sang, de sueur et de larmes »

On peut utiliser plusieurs adjectifs pour qualifier la première saison de Killian Hayes en NBA : courte, frustrante, maladroite et intéressante. Le meneur de jeu des Pistons, qui a terminé avec 6.8 points et 5.3 passes de moyenne, a été tout cela en même temps et il y a beaucoup à dire.

Déjà, avec sa blessure à la hanche et ses trois mois à l’infirmerie, il n’a joué que 26 matches. « La saison a été courte pour moi, je n’ai pas l’impression que c’est terminé », a-t-il confirmé pour le Detroit News. « J’ai beaucoup de boulot à faire, l’intersaison qui nous attend est importante. »

Les Pistons ont été clairs : toute la franchise, et surtout les jeunes, va devoir travailler à fond durant l’été.

« À quoi va ressembler l’été pour les rookies ? Il sera comme celui des autres joueurs : il y aura beaucoup de sang, de la sueur et des larmes », prévient Troy Weavers, le GM de la franchise. « Après c’est toujours dur pour un meneur de jeu de 19 ans. Il a signé, et nous aussi, pour ça. Il va y avoir des difficultés, c’est déjà le cas, mais on est satisfait de sa personne, de son éthique de travail. Il a un gros potentiel. »

Gagner en justesse

Les premières semaines de juin seront consacrées à du travail physique, afin d’être prêt pour la Summer League en août. Un des principaux chantiers pour Killian Hayes, c’est l’adresse. Il a été très maladroit toute la saison avec seulement 35% de réussite au shoot et 28% à 3-pts. Avec un peu plus de justesse, il peut vite gonfler ces chiffres.

« Il a un excellent feeling pour les passes et pour voir le jeu », assure Dwane Casey. « Maintenant, il doit faire le bon choix quand la passe n’est pas possible. Faut-il shooter ou faire un dribble de plus pour aller au cercle ? Ça prend du temps tout ça. C’est là-dessus qu’il doit travailler cet été. »

Son coach pense aussi qu’il doit revenir au niveau défensif qu’il affichait en début de saison, avant sa blessure. « Dès que ses minutes ont augmenté, il a baissé de pied défensivement. Il était en avance dans ce domaine avant sa blessure d’après moi, je sais qu’il est capable de le retrouver. »

Les éclaircies sont arrivées en fin de saison pour Killian Hayes. Plus libéré, il a gagné en confiance et en agressivité, réussissant à davantage peser offensivement, à enchaîner les matches à plus de 10 points, notamment lors de sa sortie à 21 points contre les Bulls, son meilleur match de la saison.