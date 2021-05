Libéré, Killian Hayes commence à trouver son rôle chez les Pistons

Son début de saison était plutôt galère, jusqu’à sa blessure à la hanche qui l’a privé de jeu pendant trois mois. Mais depuis son retour début avril, Killian Hayes trouve petit à petit ses marques en NBA. Il est en tout cas beaucoup plus agressif pour ses Pistons.

Alors qu’il n’avait réussi à scorer 10 points qu’une fois sur ses sept premiers matchs, le Français a dépassé la barre de la dizaine à cinq reprises depuis son retour de blessure. Il avait ainsi établi son record à 12 points le 19 avril dernier, l’égalant quelques jours plus tard (le 22).

Et ce dimanche, il a tout simplement réalisé le meilleur match de sa jeune carrière en NBA à 21 points, à 9/17 aux tirs dont 3/6 à 3-points. Il devient ainsi le premier rookie des Pistons depuis un certain Grant Hill, en 1995, à cumuler au moins 21 points, 7 rebonds et 8 passes dans le même match !

À 19 ans et 286 jours, il devient également le plus jeune joueur français à compiler au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en NBA.

« Je joue simplement l’esprit libre, je joue mon jeu librement, je ne me prends pas la tête à trop réfléchir et je suis le rythme du match et je prends du plaisir sur le terrain », a commenté Killian Hayes. « Je pense que c’était un de mes problèmes, surtout en début de saison, je réfléchissais trop. Maintenant, les coachs et tous mes coéquipiers me disent simplement de rester moi-même et de jouer librement. »

« J’adore jouer comme ça, en même temps que Saben, car je peux jouer sans ballon »

Peut-être moins impressionné par le francophile (et pas tellement contreur), Nikola Vucevic sous les panneaux, Killian Hayes a en tout cas confirmé qu’il se sentait de plus en plus à l’aise. Il a d’abord distillé, décalant notamment son intérieur, Isaiah Stewart à 3-points, mais il a aussi alterné en prenant lui-même l’initiative offensive.

Associé à Saben Lee sur la ligne arrière, il a aussi apprécié d’être alternativement meneur et arrière. Ça lui permet de trouver son rythme plus facilement en attaque, et tout simplement, de faire parler sa polyvalence, tantôt organisateur et temporisateur, tantôt agressif et accélérateur. Et quand Lee est à son tour démarqué, c’est Hayes qui le trouve, comme sur ce joli alley-oop, d’un « petit » à un autre, sur la transition.

« C’est le deuxième match que je joue avec Saben [Lee]. J’adore jouer comme ça, car je peux jouer sans ballon. Ça rend le match plus plaisant. Lorsque tu portes plus le ballon, la défense peut lire ce que tu vas faire. Saben fait ses trucs, il crée, et moi, je peux jouer dans un rôle de combo guard. J’aime bien cette association. »

Si les Pistons ont à nouveau mordu la poussière, pour une 49e défaite en 69 matchs (dont la 13e sur leurs 17 dernières rencontres), le noyau dur de la franchise de Detroit semble se dessiner plus nettement, autour de Hayes mais donc aussi des rookies Lee, Saben et Saddiq, plus Isaiah Stewart.

« Nous avons un bel avenir, avec une équipe sympa qui aime bien jouer ensemble. Nous aimons partager le ballon et voir nos coéquipiers réussir. On a une équipe qui vit bien ensemble. J’adore mes coéquipiers. Nous avons un avenir brillant » assure le Frenchy en guise de conclusion.