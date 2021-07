Pour Willie Green, la situation de La Nouvelle-Orléans « rappelle beaucoup Phoenix »

Si les Suns, excepté Devin Booker, s’octroient actuellement un repos bien mérité, Willie Green n’a pas perdu de temps pour participer à sa première conférence de presse en tant que nouvel entraineur des Pelicans.

Le technicien de 40 ans s’est assis devant les journalistes ce mardi afin de présenter son projet pour remettre la franchise de Louisiane sur le devant de la scène.

Et si leur disette sans playoffs n’est pas aussi longue que celle connue récemment par les Suns, Willie Green se sent comme en Arizona. « C’est une situation qui me rappelle beaucoup Phoenix » témoigne le coach sur ESPN. « On a des joueurs vraiment talentueux et c’est pareil pour le staff, ce sont de grandes personnalités qui aiment venir travailler et être ensemble. »

Alors que les grandes manœuvres ont commencé avec l’arrivée de Jonas Valanciunas à la place du duo Adams/Bledsoe, l’entraineur assure que les fondations sont solides. « Nous sommes proches de passer un cap. Je pense que ce sera notre objectif pour la saison prochaine. Nous avons un énorme potentiel qui n’est pas exploité. Nous avons deux jeunes All-Stars donc nous devons leur mettre des talents autour. »

Construire autour de Zion Williamson

Et parmi ce duo, Zion Williamson est clairement la figure de proue. « Zion est un talent spécial. Il est rapide, athlétique et il peut créer en faisant beaucoup de choses sur un terrain. Pour nous, il n’a pas de limites. C’est ce qui m’excite avec lui et je sais que ça nous excite tous. »

Comme lors de chaque présentation de coach, la question du style de jeu est posée. Décrit par Doc Rivers ou encore Chris Paul comme un meneur d’hommes exemplaire, Willie Green veut s’appuyer avant tout sur ses capacités relationnelles. « Tout le monde peut entrainer. Les meilleurs entraineurs sont ceux dont vous savez qu’ils se soucient de vous, ce sont des professeurs. Les relations avec les joueurs ne sont pas si différentes que celles avec les gens lambdas. Vous réalisez rapidement que vous avez beaucoup plus de choses en commun que vous ne l’imaginiez. C’est comme ça que je vois le basket. C’est facile de tirer le meilleur des joueurs quand ils sentent que vous vous préoccupez d’eux. »

Si son profil a convaincu les dirigeants des Pelicans, le principal intéressé tenait également à remercier son mentor. « Monty (Williams) compte beaucoup pour moi. Quand il a appris que j’avais un entretien à La Nouvelle-Orléans, il m’a aidé à bien le préparer. Il était assidu dans sa manière de me préparer. Je suis tellement reconnaissant d’apprendre avec quelqu’un comme Monty qui est non seulement un entraineur mais aussi un frère. »