Après le syndicat des joueurs, c’était au tour du comité directeur de la NBA, composé d’Adam Silver et des représentants des trente franchises, de voter pour le maintien du « play-in » pour la saison 2021-22. Selon The Athletic, c’est chose faite, et les barrages auront lieu du 12 au 15 avril 2022, et comme cette année, ils opposeront les équipes classées de la 7e à la 10e place, dans chacune des conférences.

Malgré quelques critiques, cette formule a séduit, et Silver en était le premier défenseur, et il d’autres projets en tête comme celui d’organiser un tournoi à la mi-saison.

Pour l’instant, c’est toujours dans la cartons, mais un vote pourrait avoir lieu dans un an.