Sans surprise, ESPN annonce que la NBA et le syndicat des joueurs se sont mis d’accord pour converser le « play-in », ce barrage pour obtenir les dernières places en playoffs, la saison prochaine.

Critiqué par les joueurs et les dirigeants qui y ont été soumis cette saison (LeBron James, Luka Doncic, Mark Cuban…), le « play-in » a pourtant globalement plu aux fans et à Adam Silver, rajoutant de la tension et du suspense à la fin de saison, tout en permettant à la plupart des équipes de croire aux playoffs quasiment jusqu’au bout.

« Je le vois comme quelque chose qu’on pourrait garder à l’avenir », expliquait ainsi le commissionner l’an dernier. « On le sait, j’en parle depuis longtemps. C’est une opportunité pour faire en sorte qu’on s’y habitue. Je ne sais pas s’il faut ou non conserver ce format, mais j’aimerais que ça reste. »

La NBA et le syndicat des joueurs devraient également conserver les règles mises en place cette saison concernant les « two-way contracts », qui permettaient aux joueurs signés avec ce type de bail (deux par équipe) de disputer 50 matchs avec leur équipe NBA, au lieu d’une limitation à 45 jours avec l’équipe première auparavant.

Le salaire devrait également rester à 50% du minimum rookie, soit 462 629 dollars. La seule différence par rapport à cette année, c’est qu’ils devront disposer d’un « vrai » contrat s’ils veulent par contre jouer en playoffs.