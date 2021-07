Draft 2021 : Alex Antetokounmpo testé par les Pacers

Si ses trois frères sont déjà champions NBA, Alex n’en est pas encore là. À 19 ans, le petit dernier de la famille avait choisi l’Europe et le club de Murcia en première division espagnole comme terre de formation.

Malgré une présence en équipe première extrêmement limitée (il n’a joué que 2 minutes avec l’équipe A lors de la saison 2020/21), Alex Antetokounmpo fait tout de même partie des deux derniers jeunes testés par les Pacers juste avant la Draft, programmée dans la nuit de jeudi à vendredi.

En cas d’essai (très) concluant, Indiana pourrait sélectionner le joueur de 19 ans avec l’un de ses choix au second tour (#54 et #60) et ainsi permettre aux quatre frères Antetokounmpo d’avoir mis un pied dans la Grande Ligue.

Ce serait une première en NBA. Cependant, on voit tout de même assez mal la franchise d’Indianapolis sélectionner un joueur sortant d’une année en quatrième division espagnole.