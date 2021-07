La Air Jordan 36 se pare déjà d’or

La toute nouvelle Air Jordan 36 s’est déjà déclinée en plusieurs coloris à l’occasion des Jeux olympiques. Ce nouveau coloris en blanc et or pourrait bien en être un de plus, à condition que « Team USA », battue par la France lors de son premier match de groupes, remporte l’or olympique.

Sur une base blanche, cette nouvelle version fait ressortir la semelle intermédiaire avec une fine couche dorée, tout comme le « Jumpman » présent au dessus des lacets. Un modèle classique mais très efficace qui trouvera sûrement son public, quelle que soit l’issue des Jeux Olympiques. Pas de date de sortie officielle en revanche pour cette paire qui devrait être commercialisée à hauteur de 185 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Air Jordan Zion 1 « Bred » et appropriez vous le jeu comme Zion Wiliamson avec une chaussure de performance conçue pour bouger différemment !