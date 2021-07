Grâce à son père, Larry Bird a les Jeux olympiques au cœur depuis toujours

À l’occasion d’une opération organisée par Airbnb pour les Jeux olympiques, Larry Bird a évoqué sa passion pour les JO. Médaillé d’or en 1992 à Barcelone, au sein de la « Dream Team », le légendaire ailier des Celtics a en fait été piqué depuis tout petit par l’expérience des Jeux qu’il suivait avec son père, Joe Bird.

« J’ai toujours regardé les Jeux olympiques avec mon père et, même si j’étais très jeune, dès cinq ou six ans, je me souviendrai toujours de la façon dont mon père se levait, la main sur le cœur, à chaque fois que l’on jouait ‘The Star-Spangled Banner’ lorsque les États-Unis gagnaient une médaille dans une épreuve. Il débordait de fierté », s’est remémoré Larry Bird pour le Boston Herald.

« J’ai pensé à mon père, la main sur le cœur, et j’ai su qu’il serait vraiment fier »

La suite de l’histoire est hélas plus tragique puisque Joe Bird s’est suicidé par arme à feu, alors que Larry Bird avait 18 ans. Le triple MVP de la NBA devra attendre d’avoir 35 ans, comme une cerise sur le gâteau d’une carrière exceptionnelle, pour découvrir les Jeux olympiques. Au sein de la meilleure équipe de tous les temps, la « Dream Team », « Larry Legend » boucle la boucle en remportant l’or aux Jeux de Barcelone de 1992.

Son ultime titre comme joueur, savouré avec une grosse pensée pour son père à chaque instant de la compétition.

« Lorsque j’ai fait mon premier pas sur le terrain, je me suis dit : « J’ai réussi, je suis vraiment là, je joue aux Jeux olympiques ». C’était vraiment l’une des plus grandes expériences de ma vie. C’était un tel honneur de représenter mon pays et d’être le co-capitaine de l’équipe avec Magic Johnson, d’avoir comme coéquipiers tous les grands joueurs contre lesquels j’ai dû jouer toutes ces années », a-t-il ajouté. « Pouvoir ramener la médaille d’or à la maison avec eux a tout simplement été incroyable. Bien sûr, lorsque nous avons gagné la médaille d’or et que j’ai entendu jouer l’hymne américain, j’ai pensé à mon père, la main sur le cœur, et j’ai su qu’il serait vraiment fier ».

Comme tous les quatre ans ou presque, Larry Bird conserve ainsi le même rituel. Passionné de sport avant tout, il avoue regarder plusieurs disciplines avec assiduité.

« J’ai l’habitude de regarder les Jeux olympiques seul. J’aime vraiment me concentrer sur chaque sport et j’aime particulièrement regarder les records qui sont battus. Les athlètes olympiques ne cessent de travailler plus dur, de devenir plus forts et plus rapides, j’aime aussi regarder les épreuves de natation et d’athlétisme ».