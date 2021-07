Earl Watson rebondit à Toronto

On ne l’avait pas revu depuis son départ après trois petits matches, lors du début de saison 2017/2018. Earl Watson avait alors été viré par les Suns, après 118 matches sur le banc et seulement 33 victoires, même si son travail avait été souligné par Devin Booker, alors tout jeune joueur dans la ligue.

Yahoo! Sports nous apprend que, courtisé par plusieurs équipes, l’ancien coach de Phoenix va finalement rejoindre les Raptors et devenir assistant de Nick Nurse.

Ancien joueur NBA (878 matches entre 2001 et 2014), Earl Watson vient renforcer le banc des champions 2019, qui a vu partir beaucoup d’éléments (Jama Mahlalela, Sergio Scariolo, Chris Finch et Nate Bjorkgren) ces derniers temps. Nick Nurse a aussi recruté Trevor Gleeson, le meilleur coach d’Australie, cet été, pour évoluer à ses côtés.

After being pursued by multiple teams, former Phoenix Suns head coach Earl Watson is finalizing a deal to join the Toronto Raptors coaching staff, league sources tell @YahooSports. Devin Booker credited Watson for his accelerated development. pic.twitter.com/I1FQYpBkmr

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 26, 2021