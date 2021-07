Le meilleur coach d’Australie attendu aux Raptors

Nick Nurse a perdu quatre très bons assistants (Jama Mahlalela, Sergio Scariolo, Chris Finch et Nate Bjorkgren) depuis douze mois, et il faut désormais trouver leurs remplaçants. Selon le New York Times, les Raptors auraient décidé de recruter à l’étranger puisqu’ils attendent l’arrivée de Trevor Gleeson.

Inconnu du grand public américain, cet entraîneur de 53 ans officie depuis 15 ans en NBL, le championnat australien, et il est depuis huit ans le coach des Perth Wildcats. À leur tête, il vient de remporter son deuxième trophée de « Coach Of The Year », mais aussi et surtout un 5e titre de champion, et une coupe d’Australie.

Son arrivée ne devrait pas tarder à être officialisée puisqu’il a annoncé son départ aux dirigeants de Perth, et il devrait donc rejoindre Adrian Griffin, Jim Sann, et Jon Goodwillie sur le banc de Toronto.

D’autres assistants devraient être recrutés, à moins que la direction ne pioche en G-League, chez le 905 Raptors.