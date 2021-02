En plein rêve, Chris Finch doit réveiller les Wolves

En quelques heures, entre dimanche et lundi, les Wolves ont donc pris la décision de se séparer de Ryan Saunders, pour engager Chris Finch à sa place. La franchise n’a pas voulu attendre la coupure du All-Star Game et a préféré miser dès maintenant sur l’assistant des Raptors.

Alors que des solutions internes étaient possibles, avec David Vanterpool ou Pablo Prigioni, pourquoi être allé chercher cet entraîneur ?

« Avec Chris, on partage la même vision, la même philosophie », explique Gersson Rosas, le président de la franchise, à ESPN. « On a confiance en lui pour avoir de l’impact sur notre équipe. Malheureusement, avec nos difficultés depuis un an et demi, les chances de changer cette histoire de l’intérieur étaient difficiles. »

« J’aimerais être jugé sur mon bilan, sur mes succès et mes défaites. C’est tout ce qui compte »

Passé par Houston (2011-2016), Denver (2016-2017) et New Orleans (2017-2020), Chris Finch possède également une longue expérience d’entraîneur à l’étranger et en G-League. C’est ce profil qui a séduit les Wolves.

« Il a coaché partout dans le monde, à des niveaux différents, et c’est très intéressant par rapport au basket actuel », poursuit Rosas. « Le basket en NBA est international, et avec cette expérience, cette vision, ces années en tant qu’assistant, Chris peut être important pour notre franchise. »

Redonner du plaisir aux joueurs

Le défi est grand pour Finch, plongé dans une « tourbillon depuis 24 heures » mais qui vit tout de même « un rêve ». Depuis 2018, les Wolves affichent un bilan de 66 victoires et 115 défaites. Cette saison, ils sont la pire équipe de la ligue avec seulement 7 succès en 31 rencontres…

« La situation n’est pas idéale pour un coach, sans intersaison, sans présaison », a-t-il expliqué, pour sa première prise de parole. « Et là, on a un back-to-back à jouer, mais c’est comme ça dans les ligues où j’ai évolué. Ces challenges ont aiguisé ma détermination. C’est un gros défi qui se présente à moi en ce moment et on trouvera les modifications à faire. Je pense qu’on peut de nouveau donner de la confiance à ce groupe, que les joueurs soient heureux de jouer. C’est dur de perdre, mais c’est compliqué de gagner en NBA. On n’est pas si loin que ça. »

C’est d’ailleurs sur ce point précis qu’il veut être attendu : les victoires. « J’aimerais être jugé sur mon bilan, sur mes succès et mes défaites. C’est tout ce qui compte. »

Sur le plan du jeu, il a annoncé que ses systèmes s’appuieraient sur l’arme numéro 1 de l’équipe, Karl-Anthony Towns.