Les Raptors vont se positionner sur Jarrett Allen

Il y a quelques jours, les Cavaliers ont décidé d’offrir une « qualifying offer » à Jarrett Allen afin qu’il soit désormais free agent protégé cet été. Les Cavaliers pourront ainsi s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure, pour le conserver. Ils seront les seuls à pouvoir lui proposer un contrat de cinq ans, et le salaire maximum.

Mais ils vont avoir de la concurrence, et The Athletic confirme que les Raptors sont sur sa piste, et ils sont même très chauds. À un tel point qu’ils avaient déjà essayé de le récupérer dans le passé. Sans doute la saison dernière quand les Nets cherchaient à faire venir James Harden dans un deal impliquant plusieurs franchises.

Finalement, Allen avait rejoint Cleveland, et il y a brillé avec quasiment un double-double de moyenne. Titulaire, il a poussé Andre Drummond vers la sortie, et on voit mal Cleveland le laisser partir. Et ce même si la franchise semble décidée à sélectionner un pivot dans la Draft avec Evan Mobley.

Selon le Plain Dealer, trois autres équipes seraient également intéressées : Charlotte, Sacramento et Dallas.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.