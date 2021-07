Les Cavaliers protègent Jarrett Allen pour la « free agency »

Depuis son arrivée dans l’Ohio, suite au transfert de James Harden vers Brooklyn, Jarrett Allen a été largement adopté. Les Cavs ont vite misé sur lui, le mettant dans leur cinq majeur et coupant alors Andre Drummond.

En 50 matches à Cleveland (41 titularisations) cette saison, le pivot a compilé 13.2 points et 9.9 rebonds de moyenne et, à 23 ans seulement, il représente l’avenir de la franchise.

C’est pourquoi les dirigeants ont décidé de lui offrir une « qualifying offer », afin qu’il soit désormais free agent protégé cet été. Les Cavaliers pourront ainsi s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure.

Une manœuvre importante car l’ancien des Nets va sans doute être courtisé durant l’intersaison. D’après le Plain Dealer, les Hornets, les Raptors, les Mavericks et les Kings sont susceptibles de lui proposer un contrat et les trois premières franchises citées ont de l’argent à dépenser et donc peuvent faire de grosses offres.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.