Onyeka Okongwu absent six mois

Finaliste de conférence à la surprise générale, les Hawks voudront reprendre leur belle dynamique la saison prochaine. Malheureusement, ils devront faire, au moins en début de saison, sans leur jeune intérieur Onyeka Okongwu (2m03, 20 ans), qui est passé sur le billard pour une déchirure du labrum de l’épaule droite.

Selon ESPN, le joueur devrait manquer six mois de compétition, ce qui signifie qu’un retour au jeu est prévu pour mi-janvier 2022. Sachant que la saison reprendra à la mi-octobre, il ratera une bonne moitié de la saison régulière.

Un contretemps dans son apprentissage

Choisi en 6e position de la dernière Draft à sa sortie d’USC, Okongwu a bien progressé au fur et à mesure de la saison, au point de figurer comme doublure officielle de Clint Capela en playoffs, pour faire face à Joël Embiid puis Giannis Antetokounmpo.

Son énergie et sa puissance au sol en font déjà un intérieur prometteur pour Atlanta qui voit en lui un bon finisseur et un joueur capable de renter le tir à mi-distance à terme. C’est surtout dommage pour la progression du jeune intérieur qui n’a pas eu beaucoup de temps d’entraînement durant la saison après être arrivé en plus avec un pépin au pied…