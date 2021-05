En progrès, Onyeka Okongwu gagne ses minutes

Pour Onyeka Okongwu, c’est une action qui sublime son match et agit comme un point d’exclamation pour ce nouveau record en carrière. En dernier quart-temps face aux Suns, bien servi par Kevin Huerter, l’intérieur des Hawks ne pose aucun dribble et décolle pour monter à deux mains sur Dario Saric.

Ce gros dunk est un beau symbole de son match, le meilleur de sa saison avec 14 points à 6/7 au shoot et 7 rebonds en seulement 18 minutes, face à l’une des meilleures formations de la ligue.

« Il est jeune, mais on dirait qu’il est meilleur à chaque fois qu’il joue », analyse Nate McMillan pour The Athletic. « On ne veut pas lui mettre de pression, on le laisse jouer avec énergie. Je lui ai dit qu’un jeune comme lui n’a pas autant de liberté qu’en début de saison, car là, on entre dans les choses sérieuses. Et on a des grands comme Clint Capela et Danilo Gallinari qui prennent l’essentiel des minutes. »

Pourtant, avec 16 minutes de moyenne depuis deux semaines et huit matches (5.5 points à 70% de réussite au shoot et 3.4 rebonds de moyenne), le rookie de 20 ans joue plus dernièrement. Comment le coach l’explique-t-il ?

« Pour qu’il puisse rester sur le parquet, il doit limiter ses erreurs », répond l’ancien entraîneur d’Indiana. « Contre Phoenix, c’est ce qu’il a fait. Il n’a fait qu’un seul écran illicite, et globalement, offensivement comme défensivement, il était bien placé. Tant qu’il jouera ainsi et progressera, il aura des minutes. »

Ce qui fait la différence également pour Onyeka Okongwu, c’est la stabilité. L’infirmerie des Hawks se vide et les rotations commencent à s’établir de manière plus claire et durable. Il sait ainsi qu’il va évoluer avec Lou Williams, Kevin Huerter, Solomon Hill ou encore Danilo Gallinari dans la « second unit ».

« Maintenant qu’on est en bonne santé, ça me profite vraiment car je peux jouer avec les mêmes joueurs encore et encore », confirme-t-il à l’AJC. « Ça fait du bien. On aura besoin de tout le monde en playoffs. »