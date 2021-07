Nike fête le titre de Giannis Antetokounmpo avec une nouvelle Zoom Freak 3

Nike multiplie les coloris de la très réussie Zoom Freak 3, et cette fois, place à la sobriété avec ce mélange de vert, de blanc et de noir. Elle rappelle encore davantage la KD14, avec donc une sangle permettant de verrouiller l’avant du pied et deux unités Zoom Air sous la plante du pied.

Le tarif reste le même : 120 euros.

