JaVale McGee veut imiter sa maman, championne olympique

Il y a encore 10 jours, JaVale McGee n’imaginait pas partir à Tokyo et d’ailleurs son nom m’avait jamais circulé pour faire partie de l’effectif. Pourtant, c’est bel et bien lui que Gregg Popovich a choisi, essentiellement pour ses qualités de contreur et rebondeur.

« J’ai vu qu’il y avait un appel, et l’iPhone est si intelligent qu’il a dit « USA ». Je me suis dit qu’il se passait quelque chose dans l’effectif, et j’étais très heureux, prêt à y aller » a expliqué l’intérieur des Nuggets au Boston Globe. « Tout s’est passé vite, mais j’étais prêt au cas où… A titre personnel, je me sens privilégié d’avoir la possibilité d’être là ».

Au sein de l’effectif de Team USA, McGee sera carrément le plus « capé » de tous avec ses trois titres NBA ! « Mes cinq dernières années ont été géniales, et je ne peux pas remercier tout le monde, mais simplement mon équipe et tous ceux qui ont cru en moi. Et aussi ceux qui n’ont pas cru en moi. »

Passé de souffre-douleur de Shaquille O’Neal à joueur de rotation aux Warriors et aux Lakers, McGee a désormais une médaille d’or olympique en ligne de mire. Il pourrait ainsi faire aussi bien que sa maman, Pamela, championne olympique de basket-ball à Los Angeles en 1984. « Ma mère a une médaille d’or olympique, et je vais enfin pouvoir me mesurer à elle sur quelque chose ».