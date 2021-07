Le Heat, les Knicks, les Sixers et les Kings particulièrement à l’affût pour Damian Lillard ?

S’il assure n’avoir pris aucune « décision ferme » sur son avenir, Damian Lillard a clairement mis la pression sur ses dirigeants, qui vont devoir faire bouger son effectif cet été pour satisfaire son « franchise player ».

Évidemment, les 29 autres franchises attendent de voir si le meneur des Blazers réclamera donc un transfert.

Selon The Ringer, quatre clubs sont particulièrement à l’affût : il s’agirait du Heat, des Knicks, des Sixers et des Kings. Pour les trois premiers, ça n’a rien de surprenant, Miami étant en quête d’un arrière pour aider Jimmy Butler et Bam Adebayo, et Damian Lillard serait une option de choix dans ce profil.

New York rêve du meneur depuis longtemps, et Tom Thibodeau adore les meneurs/scoreurs. Quant aux Sixers, un échange (en triangle ?) pour se débarrasser de Ben Simmons tout en récupérant Damian Lillard serait idéal.

Une contrepartie équivalente à celle obtenue contre James Harden ?

Pour les Kings, c’est un peu plus étonnant, surtout avec De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton sur les lignes arrières. Surtout, s’il quitte Portland, Damian Lillard voudra certainement rejoindre un club capable de viser le titre dans l’immédiat, et Sacramento, qui n’a pas joué les playoffs depuis 2006, n’est certainement pas son premier choix.

Toujours selon The Ringer, de nombreux dirigeants pensent qu’en cas de demande de transfert, les Blazers voudront obtenir une contrepartie équivalente à celle récupérée par les Rockets lors de l’échange de James Harden.

Pour rappel, Houston avait obtenu Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, quatre premiers tours de Draft non protégés (les choix 2022, 2024 et 2026 de Brooklyn et le choix 2022 de Milwaukee) ainsi que quatre « swaps » (2021, 2023, 2025 et 2027). Autant dire qu’il faudra lâcher du lourd pour récupérer Damian Lillard, d’autant qu’il va rentrer dans la prolongation de son contrat, et qu’il lui reste 176 millions de dollars sur quatre ans dans son bail !