À l’isolement, Zach LaVine devra attendre pour rejoindre Tokyo

Cette préparation pour les JO de Tokyo est globalement très compliquée, mais pour Team USA, c’est l’enfer.

La fédération américaine vient ainsi d’annoncer que Zach LaVine avait été placé à l’isolement, dans le cadre du protocole sanitaire lié au Covid-19, et qu’il ne pourrait donc pas prendre l’avion pour le Japon !

Gregg Popovich et son staff ont bon espoir de retrouver l’arrière de Chicago quelques jours plus tard, Zach LaVine ayant été contaminé par le Covid-19 en avril.

Néanmoins, c’est un nouveau contretemps pour l’équipe, qui va décoller pour les Jeux olympiques avec huit joueurs (Bam Adebayo, Kevin Durant, Jerami Grant, Draymond Green, Keldon Johnson, Damian Lillard, JaVale McGee et Jayson Tatum) et attendre la fin des Finals pour récupérer Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday.

S’il y a donc un Game 7 entre les Suns et les Bucks, et que l’isolement de Zach LaVine s’éternise, Team USA devra donc affronter la France, en ouverture des JO, avec huit joueurs.