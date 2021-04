Une semaine d’absence supplémentaire pour Zach LaVine

Mis à l’isolement depuis deux semaines, Zach LaVine va encore rester loin des parquets pendant quelques jours, a annoncé Billy Donovan, qui espère, dans le meilleur des cas, le revoir dans une semaine.

« On va devoir passer par plusieurs étapes cette semaine », explique le coach des Bulls. « On espère que cela ne va prendre qu’une semaine de plus. On aura une meilleure idée de son absence d’ici le début de semaine prochaine. »

Concrètement, Billy Donovan l’a confirmé, cela veut dire que Zach LaVine ne jouera pas contre Milwaukee ce vendredi soir. Et comme les Bulls en sauront plus sans doute lundi ou mardi prochain, il n’y a aucune chance de revoir le All-Star ce samedi contre les Hawks puis très peu contre les Sixers lundi. Trois gros matches pour Chicago.

Sans Zach LaVine, les Bulls ont disputé huit rencontres pour quatre succès et quatre revers et ils occupent la 11e place de l’Est, non qualificative pour le « play-in », à deux victoires de retard sur Washington, 10e.