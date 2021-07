Giannis Antetokounmpo : « Je pense que mon frère a enlevé son T-Shirt et s’est mis à défendre »

Il n’y avait qu’un Antetokounmpo cette nuit dans l’effectif des Bucks. Quelques heures avant la rencontre, Thanasis a appris qu’il était placé à l’isolement, et seul Giannis était le seul de la fratrie pour ce match charnière des Finals.

« C’était extrêmement difficile parce que je sais à quel point il voulait être ici et aider l’équipe, être autour de l’équipe et encourager l’équipe. Pour apporter l’énergie qu’il transmet toujours à tout le monde, parce que tout le monde ressent son énergie » a réagi Giannis Antetokounmpo en conférence de presse. « Même si ça fait mal à tout le monde qu’il ne soit pas là, et à moi encore plus, nous devons quand même faire notre travail. On sait qu’il nous soutient. Il m’a envoyé des messages persos. Nous avons été en mesure de faire notre boulot même s’il n’était pas là pour apporter cette énergie qu’il donne tout le temps depuis le banc »

Dans une chambre d’hôtel, Thanasis a dû vivre intensément cette rencontre, et Giannis visualise très bien les choses. « Simplement parce que je le connais un peu mieux, il a sans doute hurler devant sa télé, et sans doute que sur la dernière possession, il a sans doute enlevé son T-shirt, et commencé à défendre, à transpirer et à sauter sur son lit ! »

Isolement oblige, c’est donc par Facetime que les deux frères ont pu discuter après le match. « Une fois le match terminé, il m’a appelé en Facetime. Je pouvais voir qu’il était extrêmement heureux. Il a regardé la moindre seconde du match, et il nous a encouragés. »