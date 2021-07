Pour Steve Kerr, James Wiseman doit s’inspirer de Deandre Ayton

Drafté en première position en 2018, devant notamment Luka Doncic et Trae Young, Deandre Ayton aura mis plus de temps que ses camarades pour s’imposer et évoluer à son meilleur niveau. C’est surtout cette année, avec l’arrivée de Chris Paul, que le pivot des Suns a explosé en saison régulière puis confirmé en playoffs.

Une trajectoire qui n’étonne pas Steve Kerr, qui a toujours prôné la patience et expliqué que les intérieurs ont besoin de davantage de temps pour éclore. La progression de Deandre Ayton est donc un parfait exemple pour James Wiseman, dont la première saison en NBA et à Golden State fut aussi prometteuse que frustrante.

« La chose la plus intéressante dans ces Finals, c’est d’observer Deandre Ayton », affirme le coach des Warriors. « J’ai envoyé un message à Wiseman. Je suis très motivé par les performances d’Ayton, ce qu’il a été capable de faire. Les Suns ont simplifié son jeu alors qu’il y a quelque temps, il s’était un peu éparpillé. Il était très talentueux mais pas sûr de son identité. Ils ont trouvé. Il n’y a pas de raison pour que James ne puisse pas suivre le même chemin. »

Si l’ancien intérieur de Memphis est d’abord un attaquant, joueur de un-contre-un, capable de planter à 7 mètres, il est encore très perfectible. Il n’a joué que trois matches à l’université, puis a été blessé lors de sa saison rookie. Avec le retour de Klay Thompson et aux côtés de Stephen Curry et Draymond Green, Steve Kerr peut et doit trouver le parfait rôle pour son jeune joueur, afin de le rendre le plus efficace possible.

« En regardant Ayton, je pense à comment on peut utiliser James et simplifier son jeu », poursuit le triple champion sur le banc de Golden State. « Il faut le mettre dans les positions où il pourrait vraiment nous aider pendant les matches, et progresser pendant les entraînements. Comme ça, s’il nous aide, il aura une chance de jouer davantage. Sinon, il continuera de s’améliorer. Je sais que tout le monde est impatient et veut déjà le voir au sommet, mais ça ne marche pas comme ça. »