Steve Kerr prône la patience avec James Wiseman

James Wiseman est encore loin d’apercevoir le bout du tunnel. Victime d’une déchirure du ménisque et opéré dans la foulée, le rookie, dont la saison est terminée, a débuté sa rééducation avec un état d’esprit positif, comme l’a précisé Steve Kerr qui s’est exprimé à ce sujet ce week-end.

« Il m’a dit que sa blessure guérissait très bien et qu’il se sentait bien », a-t-il déclaré, rappelant une fois de plus l’éthique de travail de son jeune pivot. « James est vraiment un athlète déterminé, volontaire, patient. Il veut en être. Il veut s’améliorer de toutes les façons possibles, donc nous lui donnerons toutes les chances pour le faire, à la fois sur le terrain une fois qu’il sera prêt à y retourner, mais aussi en la salle d’entraînement et de musculation ».

Le processus de développement des pivots peut demander plus de temps

Une attitude qui conforte Steve Kerr dans ses convictions : James Wiseman sera un jour un grand pivot en NBA.

« Je n’ai aucun doute que James va avoir un impact énorme dans cette ligue. Il va devenir un joueur d’enfer. Mais cela prend du temps et vous ne pouvez pas précipiter ce processus, malheureusement. Il faut juste que ça se passe à son rythme », a-t-il ajouté. « Il va y arriver, mais nous devons travailler avec lui. La bonne chose, c’est qu’il est un excellent étudiant et qu’il travaille dur et avec la bonne approche. Donc je crois beaucoup en James ».

Sur ce plan aussi, il faudra du temps avant que James Wiseman ne donne la pleine mesure de son potentiel. Steve Kerr a ainsi rappelé qu’il fallait parfois être plus patient avec les jeunes pivots pour les développer des deux côtés du parquet, citant l’exemple de Rudy Gobert qui a passé plus de temps en salle de musculation et à étudier le jeu du Jazz que sur le parquet lors de son année rookie, avant de commencer à avoir un impact puis à dominer.

« Il faut plus de temps aux grands joueurs pour s’adapter à la vitesse, aux règles, à la ligue, et aux nuances », a-t-il souligné. « Je pense que dans le cas de James, parce qu’il a à peine joué à l’université, qu’il n’a pas eu de Summer League ni de camp d’entraînement, il est plus en retard que la plupart des grands quand ils sont arrivés dans la ligue, y compris Gobert, qui avait déjà joué un peu sur la scène internationale ».

Un été entier pour se remettre sur pied

Pour James Wiseman, l’axe de progression semble être davantage technique que physique, comme ça a pu être le cas pour le Français lorsqu’il est arrivé à Salt Lake City. Sur ce point, le fait d’avoir pu participer à 39 matchs avec les Warriors pour un temps de jeu conséquent dès sa première année (plus de 21 minutes) lui aura été bénéfique.

Même s’il sera privé d’activités « basket » avant de longs mois, James Wiseman pourra toujours étudier le jeu à la vidéo, que ce soit les entraînements ou les matchs afin d’essayer d’analyser ce qu’il doit avant tout améliorer dans son jeu. Pour ce qui est du physique, le staff des Warriors peut être tranquille quant à l’engagement de son rookie qui a prévu de passer tout l’été à San Francisco pour s’entraîner et préparer au mieux son retour.

Et ainsi pouvoir exploiter son potentiel, à la reprise d’une saison plus « normale » que cette campagne 2020/21 ?