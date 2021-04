Fin de saison pour James Wiseman

Les Warriors étaient dans l’attente et ils sont désormais fixés. James Wiseman a bien été opéré ce jeudi de sa déchirure du ménisque au genou droit et sa saison est terminée.

Comme son absence se compte en mois et non pas en semaines, on ne pourra pas revoir le pivot de Golden State avant la saison prochaine.

« C’est vraiment un coup dur pour lui », a déclaré Steve Kerr pour ESPN. « Je lui ai parlé jeudi et il aborde tout ça avec le sourire et une attitude positive. Mais c’est dur de gâcher ce dernier mois de compétition et l’été aussi. Le plus important, c’est que l’opération s’est bien passée et tout le monde est positif sur le long terme. »

La franchise californienne a longtemps espéré, mais l’opération a démontré que le joueur allait devoir rester à l’infirmerie pendant un bon moment. Au moins jusqu’en septembre, quand il sera réévalué.

Même si aucune date précise de retour n’a été communiquée par son entraîneur. « Pour le moment, c’est jusqu’à nouvel ordre », déclare en guise de conclusion le coach.

James Wiseman aura donc vécu une première saison en NBA particulièrement contrastée. L’intérieur a montré de belles choses offensivement mais il a aussi souvent souffert en défense. De plus, entre une préparation tronquée par le Covid-19 et sa blessure au poignet en février, il a peiné pour trouver de la régularité.

« Il y a des moments où il ressemble à une future superstar. Puis d’autres, où il ressemble à un rookie qui cherche des solutions », avait plutôt bien résumé Steve Kerr il y a dix jours.