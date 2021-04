Les Warriors attendent l’opération de James Wiseman pour savoir si sa saison est terminée

Pendant les journées qui ont suivi la déchirure du ménisque au genou droit de James Wiseman face aux Rockets, les Warriors ont pris leur temps pour consulter des médecins et choisir la meilleure option pour la suite.

Finalement, nous apprend ESPN, le rookie de Golden State va se faire opérer ce jeudi.

Est-ce synonyme de fin de saison pour l’intérieur, qui tourne à 11.8 points et 5.8 rebonds de moyenne ? Ce n’est pas certain car ce n’est que lors de l’opération que les médecins pourront déterminer avec exactitude la gravité de la déchirure, et donc la durée de la rééducation dans la foulée. D’après The Athletic, les experts médicaux consultés par les Warriors n’ont en effet pas réussi à se mettre d’accord sur le diagnostic exact, à la vue des radios et IRM.

En fonction de la gravité de la déchirure, James Wiseman pourrait ainsi être absent uniquement quatre semaines, voire des mois. Steve Kerr confirme en tout cas que Golden State n’a pas encore d’avis définitif.

« Il est jeune et les temps sont durs pour lui, c’est certain. On croise les doigts et on verra comment les choses se déroulent », conclut le coach des Warriors.