Steve Kerr toujours dans l’attente concernant la blessure de James Wiseman

La belle soirée de Stephen Curry (53 points) ne peut pas faire oublier le dossier James Wiseman du côté de Golden State. Depuis l’annonce de sa déchirure du ménisque du genou droit, la crainte d’une fin de saison plane.

Mais les Warriors n’ont encore rien annoncé car ils ne sont pas fixés sur la suite (opération ?) et ils attendent de nouvelles informations avant de prendre une décision définitive.

« Je ne sais pas », a ainsi répondu Steve Kerr, interrogé sur la possible fin de saison de James Wiseman, à ESPN avant la rencontre face à Denver. « On demande plusieurs avis. Il a fait une IRM et on a plusieurs experts qui regardent pour savoir ce qu’il faut faire ensuite. On n’a pas encore de calendrier. »

Si le pivot devait finir sa première saison à l’infirmerie, ce serait un coup dur pour les Warriors comme pour le joueur, vraiment pas épargné pour ses débuts en NBA.

« Il a fait face à beaucoup d’adversité », rappelle le coach. « Il a eu cette blessure au poignet, maintenant au genou, après avoir manqué le training camp et sans Summer League. C’est un obstacle de plus devant lui. C’est terrible pour lui car il commençait à trouver son rythme offensivement. Je sais qu’il est atteint, mais il s’accroche. »