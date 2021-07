Corliss Williamson, un modèle et un mentor pour Bobby Portis

A chaque interview, Bobby Portis rappelle qu’il est un gamin de l’Arkansas, et que jamais il n’aurait imaginé percer dans le basket en venant de cet Etat. Pourtant, il n’est pas le premier joueur NBA à sortir de l’Arkansas, et il y en a eu des célèbres avant lui, comme Scottie Pippen, Sidney Moncrief, Derek Fisher, Joe Johnson ou même Mike Conley.

Arkansas, c’est aussi une université, championne NCAA en 1994 avec Corliss Williamson comme leader. Ailier-fort costaud et mobile, surnommé « Big Nasty », il sera élu meilleur sixième homme en 2002 puis champion NBA en 2004 avec les Pistons. Devenu assistant en NBA, Williamson avait fait ses débuts dans le coaching en AAU, et il avait eu Bobby Portis dans son équipe.

« Il compte plus que tout au monde pour moi » réagit Portis lorsqu’un journaliste lui demande l’impact de Williamson lorsqu’il était jeune. « Simplement le fait de pouvoir aller dans la maison d’un joueur NBA, de voir tout ce qu’il avait, toutes ses récompenses qu’il avait gagnées à l’université… Je voulais juste être comme lui. Je voulais aller à l’université d’Arkansas. Je voulais gagner le titre de Player Of The Year. Je voulais être drafté en NBA… »

« C’est comme un grand frère pour moi. C’est un gars qui a toujours été là pour moi, quoi qu’il arrive, dans les hauts, dans les bas, dans la vie en général »

Corliss Williamson va prendre le jeune Portis sous son aile, et le gamin de Little Rock deviendra le premier lycéen sélectionné au McDonald’s All-American Game à rejoindre l’université d’Arkansas depuis… Williamson en 1992.

« D’où je viens, il y a un joueur pro tous les quatre ou cinq ans. Aujourd’hui, c’est mieux avec les médias sociaux et les gars ont plus d’opportunités de se faire remarquer et des choses comme ça » rappelle Portis. « Mais, quand j’étais jeune, les médias sociaux commençaient tout juste à décoller, et Corliss a beaucoup compté. (…) C’est comme un grand frère pour moi. C’est un gars qui a toujours été là pour moi, quoi qu’il arrive, dans les hauts, dans les bas, dans la vie en général. Le basket n’est qu’une courte partie de ma vie. Avec un peu de chance, je veux jouer encore dix ans, et après ça, j’aurai encore une longue vie à vivre et nous serons toujours amis et nous parlerons d’autre chose que le basket. »

Et qu’a-t-il retenu de « Big Nasty » ? « Je pense que la chose la plus importante qu’il m’ait apprise dans le basket, c’est de toujours courir à fond sur un terrain. Je n’étais pas vraiment doué et talentueux quand j’étais enfant, mais j’ai toujours eu un gros moteur et je me donnais à fond. Il m’a appris à sprinter sur le terrain, à prendre des rebonds offensifs et des choses comme ça. C’est ce qu’il m’a appris sur le terrain. En dehors du terrain, il m’a toujours dit de laisser les choses venir à moi. Parfois dans la vie, il faut attendre son tour. Parfois cela prend plus de temps pour certains à atteindre leurs objectifs… »