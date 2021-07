Bobby Portis, le puits d’énergie

Toutes proportions gardées, il y a du Kevin Garnett chez Bobby Portis. L’intérieur remplaçant des Bucks passe son temps à brailler en défense, et après un simple rebond offensif, il peut hurler comme un dingue ! Il l’a encore fait cette nuit, et on l’a vu tout aussi excité sur le banc. Une vraie boule d’énergie, et il assure qu’il ne force rien.

« Quand je rentre sur le terrain, je reste la même personne que je suis dans la vie » explique-t-il en conférence de presse. « C’est plaisant de jouer ce sport. Quand on vient de l’Arkansas, on ne peut que rêver de participer aux Finals NBA. Je pense qu’il est essentiel que je me donne à fond et que je donne tout ce que j’ai sur le terrain. Avec potentiellement seulement quatre matchs à jouer, il ne faut rien retenir. Il suffit de donner tout ce que j’ai et d’apporter de l’énergie au match. Je suis un gars qui a de l’énergie. C’est une chose avec laquelle je peux aider une équipe. Que je mette des tirs ou pas, je me donne à fond au maximum. »

Prêt à jouer « 2, 30 ou 40 minutes »

Il manquait justement un Bobby Portis côté Sunsla nuit dernière. Quelqu’un qui sort du banc pour hurler et se jeter sur tous les ballons. Un vrai « energizer » qui provoque des fautes, arrache des rebonds et se sacrifie. Quelqu’un qui bouge en défense, qui met la pression. Une teigne.

« Le coach ne me lâche pas d’une semelle. Je pense que nous avons tous besoin de coachs comme ça pour nous pousser. Il ne veut pas que vous soyez à l’aise. Il veut que ses joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, et cela m’a poussé à m’investir davantage dans ce domaine » poursuit-il à propos de son activité en défense. « Je fais mon maximum, j’ai les mains et les pieds actifs, je sais que je peux être actif de ce côté-là du terrain. Cela rend le jeu beaucoup plus amusant pour moi et pour mes coéquipiers. Nous faisons tous beaucoup de sacrifices, surtout cette année, avec les nombreux protocoles et le fait de devoir rester dans des hôtels en déplacement, et toutes ces choses entrent en ligne de compte. Quand on fait des sacrifices, en général, on en tire de gros profits. »

Le plus dur, c’est qu’il ne sait jamais avant un match si Mike Budenholzer aura besoin de lui 5 ou 25 minutes…

« C’est la NBA » répond-il. « Personne n’a pitié de vous en NBA. Que vous jouiez 2, 30 ou 40 minutes, que vous réalisiez un bon ou un mauvais match, il faut penser à la suite. Quand le buzzer retentit, il faut déjà se projeter sur le Game 4. Quand je ne joue pas, je ne reste pas là à pleurnicher et je ne m’énerve pas… Je veux gagner. Je suis venu à Milwaukee pour essayer d’avoir un impact et être le meilleur Bobby Portis que je puisse être. Je suis entouré de bons entraîneurs et de bons coéquipiers pour que je reste équilibré et tout le mérite leur en revient. »

Il remercie ses coéquipiers à Chicago

Le sixième homme des Bucks en profite aussi pour remercier ceux qui lui ont permis d’en arriver là. « Taj Gibson. Il a joué un rôle prépondérant. Joakim (Noah) aussi. Jimmy (Butler), D-Rose, Aaron Brooks, tous ces gars… Ils m’ont tous beaucoup soutenu et m’ont dit de rester prêt. Ils savaient que je voulais avoir ma chance, mais ils continuaient de me dire de travailler, de rester en forme. »

Pour lui, les mots des anciens Bulls ont été décisifs pour lui permettre d’être le joueur qu’il est aujourd’hui.

« Je pense que c’est probablement la chose la plus difficile pour un jeune joueur qui arrive dans la ligue. Vous n’avez pas vraiment conscience du marathon que vous allez courir. Le parcours de chacun est différent. Vous devez faire votre propre course et il fallait que je le comprenne très tôt. Une fois que je l’ai compris, j’étais heureux et en paix avec moi-même » conclut-il ainsi, heureux de peser sur la plus grande scène.