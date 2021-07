Chris Paul veut vite rebondir

Compétiteur dans l’âme, Chris Paul devait s’en vouloir au sortir du Game 4. Le gestionnaire a perdu des ballons précieux, permettant aux Bucks de faire le run décisif en fin de match.

Sur les quatre dernières minutes, Milwaukee a ainsi infligé un 17-8 aux hommes de Monty Williams afin de repartir dans l’Arizona à égalité, à deux succès partout dans ces Finals.

En moyenne, sur les confrontations au Fiserv Forum, le futur Hall Of Famer n’a marqué que 14.5 points. Une sacrée baisse par rapport à ses 27.5 points sur les deux premières manches. Néanmoins, son coach ne se fait pas de souci.

« Chris reste Chris. Il veut toujours bien faire. Il me met en difficulté quand je ne peux pas l’aider et on en a parlé ces derniers jours. Mais Chris va bien. […] Les discussions ne tournent qu’autour du basket en ce moment. On sait ce qu’il nous attend. Vous connaissez Chris Paul. Tout le monde ici l’a déjà vu jouer. On s’attend tous à un gros match de sa part » explique ainsi Monty Williams pour ESPN.

Les Suns ont toujours l’avantage du terrain

Le meneur est-il gêné par ce problème au ligament du poignet, qui l’avait perturbé en finale de conférence ? « Je vais bien » évacue Chris Paul, avant que son coach n’ajoute dans la foulée : « À part lorsqu’il a affaire à moi. »

Interrogé sur ce Game 4 où les Suns ont mené 38 des 44 premières minutes, Chris Paul préfère se concentrer sur les prochaines échéances. « Je ne m’attarde pas trop dessus » avoue t-il avant d’expliquer que « même si je ne ne suis pas habitué à cela, ça peut arriver. J’ai déjà perdu plein de ballons dans ma vie. »

Comme le souligne Chris Paul, il n’y a pas péril dans la demeure. Les Suns ont toujours l’avantage du terrain et ont l’occasion de remporter le Game 5 chez eux pour s’offrir deux balles de match. « On doit juste gagner le prochain. Mes pertes de balle nous empêchent d’avoir des occasions donc je dois y remédier. On n’a sweepé qu’une seule série donc ça montre que ce genre d’erreurs arrivent. C’est la dramaturgie des Finals. On doit protéger notre terrain en gagnant le prochain match. »

Avec une énorme performance à la Chris Paul, comme au Game 1 (32 points, 9 passes décisives) ?