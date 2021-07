Audiences TV | Un Game 4 très regardé

Le Game 4 entre les Bucks et les Suns était magnifique avec son scénario renversant, et ce « money time » intense, et il a permis à ABC de réaliser sa meilleure audience depuis le début des Finals avec une moyenne de 10.3 millions de téléspectateurs, et un pic à 12.6 millions en fin de match, entre 23h15 et 23h30 heure de la côte Est.

Par rapport aux Finals 2020, c’est une augmentation de 35%, et c’est même 14% de mieux que la troisième manche. En revanche, c’est une baisse de 20% par rapport au Game 4 entre Warriors et Raptors en 2019.

On retiendra tout de même, que si on excepte la NFL, c’est la 5e meilleure audience aux Etats-Unis pour une retransmission sportive depuis le début de la pandémie, et à Milwaukee, près d’un habitant sur trois à regarder le match devant son écran, et c’est la meilleure audience d’un match NBA depuis 2001 ! À Phoenix, même constat avec une part de marché de 25%, soit la meilleure audience pour un match NBA depuis 2000.

Depuis le début des Finals, l’audience moyenne est de 9.31 millions de téléspectateurs par rencontre, soit une croissance de 34% par rapport à 2020. Mais une baisse de 45% par rapport à 2019 (13.5 millions de moyenne).