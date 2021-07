Ancien coach de la Slovénie, Igor Kokoskov pourrait devenir assistant aux Mavericks…

Le départ de Jamahl Mosley vers Orlando a libéré la place de premier assistant de Jason Kidd sur le banc de Dallas. Et les dirigeants texans auraient pour projet de l’offrir à Igor Kokoskov. Une information annoncée par Bleacher Report et confirmée ensuite par Marc Stein.

Actuellement en poste au Fenerbahçe (Turquie) depuis juillet 2020, après avoir été assistant chez les Clippers, les Pistons, les Suns, les Cavaliers, le Magic, le Jazz puis les Kings entre 2000 et 2020, tout en connaissant une expérience —certes ratée— en tant que « head coach » de Phoenix en 2018/19, Igor Kokoskov pourrait ainsi se laisser tenter par le challenge qui lui est proposé par la franchise de Luka Doncic.

Un joueur que le technicien de 49 ans connaît bien, puisqu’il a été son sélectionneur avec la Slovénie, entre 2016 et 2017. Et l’association entre les deux hommes avait d’ailleurs été couronnée de succès, puisque la sélection nationale slovène avait décroché l’unique médaille d’or de son histoire sous les ordres d’Igor Kokoskov, à l’Euro 2017.

Mais avant d’être recruté par les Mavericks, l’entraîneur serbe devra d’abord se libérer de son contrat avec Fenerbahçe, club auquel il est lié jusqu’en 2023.

Tyson Chandler et J.J. Barea en renfort ?

Enfin, pour compléter son staff, déjà renforcé par Sean Sweeney (Pistons), Marc Stein ajoute que Jason Kidd aurait également des vues sur Greg St. Jean (Lakers).

Quant à nos confrères de The Athletic et du Dallas Morning News, ils rapportent que le nouveau coach des Mavs envisage de mettre à l’essai ses anciens coéquipiers, Tyson Chandler et J.J. Barea, lors de la Summer League et du « training camp ».

L’objectif de ce test étant de déterminer si le coaching est « quelque chose qu’ils souhaitent effectuer« .