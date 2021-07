Invité du podcast de JJ Redick, Andre Iguodala est un très bon client, qu’il s’agisse d’évoquer ses affaires ou sa riche carrière, et ensemble ils ont évoqué la personnalité de Stephen Curry.

Tout commence par une question sur le fait que le meneur des Warriors n’a jamais remporté le trophée de MVP des Finals. « Est-ce que la dérange ? » demande JJ Redick à son ancien coéquipier.

« C’est une bonne question… mais je ne crois pas » répond dans un premier temps Andre Iguodala. « Je ne connais pas beaucoup de choses qui le dérangent. Ce que je veux dire, c’est que sur le terrain, il se comporte comme une superstar. Toutes les superstars ou ces talents générationnels ont des trucs particuliers. Par exemple, j’ai besoin de six Skittles rouges dans mon casier avant chaque match ou j’ai besoin de quatre paires de chaussures devant mon casier, toutes neuves et à moitié lacées. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de trucs étranges… »

« Tu ne demandes jamais rien ? Tu ne veux pas un traitement spécial ? »

Mais Stephen Curry n’est pas comme ça. C’est un garçon simple, un « Monsieur Tout-le-monde », et Andre Iguodala raconte une anecdote à propos de DeMarcus Cousins.

Lors de son passage aux Warriors, l’intérieur avait été surpris et bluffé par le côté « antistar » de Stephen Curry.

« DeMarcus Cousins, quand il jouait avec nous, lui demande un jour, un truc du genre : ‘Mais t’es sérieux ?’ Stephen lui répond : ‘Mais de quoi tu parles ?’ Cousins lui répond : ‘Mon frère, t’es le meilleur joueur de la NBA, et il n’y a rien qui t’énerve ? Tu ne demandes jamais rien ? Tu ne veux pas un traitement spécial ?’ Comme si Stephen n’exigeait jamais rien, et il lui répond : ‘Non, je suis un joueur comme un autre.’ Stephen était gêné… Quoi qu’on lui demande, il le fait. Si on doit jouer un petit match, on le fait. Si on doit faire des exercices, on les fait. C’est juste normal. DeMarcus Cousins lui a dit un truc du genre : « Mon frère, t’es une personne incroyable ! C’est mortel. Toutes les superstars avec qui j’ai joué sont du genre : ‘J’ai besoin de ceci, j’ai besoin de cela.' »

JJ Redick reprend alors la parole, et explique qu’il ne connaît qu’un autre joueur comme ça : Luka Doncic.