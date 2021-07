Les Suns ont offert trop de munitions aux Bucks

Phoenix peut s’en vouloir. En tête depuis le début du match, la franchise de Monty Williams était sur le point de jouer un bien mauvais tour aux Bucks, mais les nombreuses pertes de balle ainsi que les difficultés à sécuriser le rebond l’ont plombé dans la dernière ligne droite, au point de s’incliner 109-103.

Un résultat regrettable pour Cameron Johnson qui n’a pas mis bien longtemps avant de pointer du doigt les problèmes du match : « Leurs rebonds offensifs et les pertes de balle nous ont fait mal. »

19 possessions de plus pour Milwaukee

Un sentiment partagé par Monty Williams. « Les pertes de balles nous ont fait beaucoup de mal ce soir » commence l’entraineur. « On a shooté à 50% de réussite mais ils ont eu 19 possessions de plus que nous. Quand tu perds autant de ballons et concèdes autant de rebonds offensifs, ça devient très compliqué de s’imposer. »

Si Monty Williams souligne l’efficacité au tir, c’est surtout grâce à Devin Booker (40 points à 17/28) et à son banc (9/14 pour le trio Craig-Johnson-Payne) que Phoenix présente de telles stats puisque Jae Crowder, Deandre Ayton et Chris Paul ont été bien muselés.

Malheureusement pour eux, cette adresse et leurs 9 points d’avance à l’entame du dernier quart n’ont pas suffi. « Mais vous avez raison » concède le technicien. « Quand on possède ce genre d’avance au quatrième quart-temps, on doit au moins prendre soin du ballon pour se créer de bonnes opportunités. Je dois revoir les images du match pour comprendre si le problème venait de nos systèmes ou de leur défense. Je ne suis pas encore sûr mais on a certainement donné le bâton pour se faire battre. »

Surnommé le « Point God » grâce à sa propreté légendaire, que ce soit au niveau du tir ou des pertes de balle, Chris Paul a failli sur cette rencontre. Le meneur a enregistré 5 pertes de balles et n’a tiré qu’à 38.5%. C’est bien loin de ses standards en saison régulière fixés à 2.2 ballons perdus et 48.5% au tir.

17 rebonds offensifs concédés

Sa contreperformance symbolise la défaillance des Suns sur cet aspect. Habitués à ne perdre qu’une douzaine de ballons, les coéquipiers de Devin Booker s’en sont fait voler 17.

« Pour moi, c’était juste un jour sans dans ce domaine car on n’a pas joué comme ça si on regarde nos stats cette année » rappelle le coach de Phoenix. « Habituellement, on se relève de ce genre de performance en étant un peu plus efficace mais il faut leur donner du crédit, ils ont fait du très bon travail pour mettre les mains sur le ballon et ils ont beaucoup changé en défense ce soir. Ça nous a profité à certains moments mais on a peut-être tenté certaines passes compliquées car ils ne viennent pas souvent en aide. »

Cameron Johnson a préféré se pencher sur les nombreux rebonds laissés aux Bucks. La formation du Wisconsin est plus physique et elle l’a montré sous les arceaux avec 8 rebonds de plus que ses adversaires (48-40) mais surtout 17 rebonds offensifs. « Dans des matchs à enjeu comme celui-ci, lorsque vous donnez des points sur ce type d’actions, ça change le match » observe-t-il ainsi. « Ils jouent dur, et nous nous devons faire mieux à ce niveau-là. Je me connais, je ne peux pas terminer un match en ne prenant qu’un seul rebond. »

De retour à la maison, les Suns pourront profiter de l’énergie du public afin de rivaliser dans ce domaine.

« On doit en tirer les leçons mais les problèmes de pertes de balle et de rebonds doivent cesser » prévient Cam Johnson, tandis que Chris Paul rappelle que dans une série comme celle-ci, où les équipes se connaissent par coeur, ce sont les détails qui font la différence. Comme l’écran retard. « C’est une question d’exécution. En fin de match, on doit faire les écrans retard, je dois le faire, on doit s’exécuter. »

Sous peine de perdre un match en tenant l’adversaire à 40% de réussite, dont 24% à 3-points…