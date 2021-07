Dans les coulisses du match amical des Bleu(e)s à Malaga

Alors que les Bleus décollent aujourd’hui pour le Japon, où ils auront encore deux matchs amicaux à jouer (contre le Japon et l’Italie) avant la cérémonie d’ouverture le 23 juillet et le début de la compétition officielle le 25 juillet prochain, la Fédération nous propose une nouvelle vidéo en « inside », en revenant plus particulièrement sur le déplacement à Malaga il y a une semaine.

« J’avais hâte de retrouver le groupe »

Battue par la Roja pour leur premier match de préparation (86-77), l’Equipe de France a en tout cas profité de ce voyage andalou pour récupérer son pivot All-Star NBA. Après quelques jours de repos et de soins, Rudy Gobert a effectivement rejoint le groupe tricolore directement en Espagne.

« J’avais hâte de retrouver le groupe. On avait eu un petit sentiment d’inachevé avec notre médaille de bronze. Ma saison s’est finie un peu plus tard donc je n’ai pas pu démarrer la prépa avec eux mais j’ai bien suivi ce qu’ils ont fait, j’ai bien discuté avec les gars. Et maintenant, c’est un plaisir de les retrouver. »

Eliminé des playoffs NBA au stade des demi-finales de conférence, Gobert en a pour le coup gardé un souvenir douloureux dans le dos, après sa vilaine chute par-dessus Terance Mann au match 6.

« Je me suis blessé au dernier match, j’ai fait une grosse chute et j’avais une grosse contusion dans le bas du dos. Il m’a fallu un peu de temps pour me remettre, déjà psychologiquement de la saison, et puis physiquement pour cette blessure. J’en ai profité pour passer un peu de temps avec ma mère. Mais l’avantage avec ce groupe, c’est qu’on se connait déjà tous bien. L’intégration est facile. »

« Les gars, des erreurs, on en fera. Le plus important, c’est de ne pas répéter les mêmes ! »

Logiquement laissé au repos pour ce match à Malaga, Gobert n’a pu qu’assister à la défaite de ses coéquipiers. Dans les vestiaires, Vincent Collet appréciait les efforts défensifs, ciblés en amont à l’entraînement, sur le pick & roll. En revanche, il regrettait amèrement les errements généralisés sur des situations de jeu basiques, comme le rebond ou la contestation des tirs adverses…

« A la mi-temps, il y avait 44 points pour l’Espagne. Il y avait 7 points [encaissés] sur le repli, 7 points de box out [après des rebonds mal assurés] et 7 points de close out [trop d’espaces laissés aux shooteurs]. La défense sur les pick & roll était excellente. Sur pick & roll au milieu ou au coude, pratiquement rien ! Ça veut dire que ce travail qu’on a fait ensemble est plutôt bien emmagasiné. Mais par contre, sur les fondamentaux du jeu, ça s’est vraiment une prise en charge individuelle ! Les box out, on peut en faire des exercices, mais c’est d’abord là, [dans la tête], que ça se passe. Et nous, c’était zéro ! »

Si la deuxième rencontre entre la France et l’Espagne s’est également conclue sur une victoire de la sélection ibère, les Bleus peuvent compter sur leur cohésion collective en interne. Leader du groupe par son talent bien sûr, mais encore plus par son expérience (son treizième été en Bleu), Nando De Colo a également pris la parole, à chaud, après la défaite initiale de cette préparation olympique.

« Les gars, des erreurs on en fera », conclut De Colo. « Le plus important, c’est de ne pas répéter les mêmes. On continue d’avancer. Franchement, c’était un bon premier test. Notre premier quart a été compliqué mais c’est parce que c’était notre tout premier match. Mais quand eux aussi sont dans le dur, ils commencent à râler aussi. On a eu une bonne mentalité ce soir. »