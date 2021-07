Giannis Antetokounmpo ne se frappe plus la tête contre les murs

Double MVP, Giannis Antetokounmpo est au sommet de sa forme physique. Du haut de ses 2m10 et avec ses 110kg, le « Greek Freak » fait partie des anomalies de la NBA par son cocktail de vitesse, d’agilité, de longueur et de puissance.

Trop rapide pour la plupart des joueurs de sa taille ou trop puissant pour les plus petits, Antetokounmpo est devenu un vrai casse-tête pour les défenses.

Lorsqu’il est lancé sur contre-attaque, c’est quasi impossible de l’arrêter, et c’est pourquoi depuis deux ans, les adversaires des Bucks tentent de trouver la parade pour le freiner, et plus particulièrement en playoffs.

Une nouveauté contre les Raptors en 2019

Pour y parvenir, et ainsi l’empêcher de prendre de la vitesse et d’aller jusqu’au cercle, ses rivaux ont fini par créer une sorte de mur « défensif » avec 2 voire 3 joueurs en premier rideau. « La première fois que j’ai vu cette sorte de mur, il me semble que c’était il y a 2 ans » se rappelle Giannis pour ESPN.

L’intérieur des Bucks s’était effectivement cassé les dents en 2019 sur la densité physique des Raptors où l’on trouvait Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Serge Ibaka et même Marc Gasol pour l’empêcher d’aller au cercle. Une vraie muraille. L’année suivante, c’est le Heat qui l’avait piégé avec Jimmy Butler, Andre Iguodala et Bam Adebayo en dernier rideau. « Au bout d’un moment, on finit par en faire un défi personnel » reconnaît-il.

Sauf que justement, il ne faut pas insister, et ne surtout pas croire qu’on peut s’en sortir seul. « Il ne faut pas en faire une affaire personnelle, et il faut plutôt réaliser la bonne passe » poursuit-il avant d’ajouter : « J’ai toujours été capable de faire des passes auparavant. C’est quelque chose que j’ai toujours aimé faire. J’ai eu des coaches et des gens dans ma carrière qui m’ont aidé à faire la bonne action en réalisant la bonne passe. »

Et cette progression se voit dans les stats. Le Grec continue de progresser techniquement et semble de moins en moins embêté par ce genre de défense. Pour preuve, il a rejoint Rick Barry et Allen Iverson dans le club fermé des joueurs à 100 points et plus sur les trois premiers matchs de finales NBA en carrière. Il vient aussi d’enchaîner deux matches à 40 points et 10 rebonds et plus.

« Je le prends comme un compliment qu’il y ait trois personnes devant moi qui m’empêchent d’aller dans la peinture »

Aujourd’hui c’est Phoenix qui essaye de limiter le double MVP avec un Deandre Ayton en dernier rideau et des soldats comme Jae Crowder, Mikal Bridges ou encore Torrey Craig pour l’empêcher de prendre de la vitesse.

S’il trouvait ça frustrant au départ, Antetokounmpo a appris à relativiser, et finalement il est fier. « C’est amusant de voir qu’il y a une défense qu’on appelle le « mur de Giannis ». Vous devez le prendre comme un compliment. Il faut toujours trouver le facteur plaisir dans tout. Dans cela, mais aussi dans les lancers-francs, avec les « 1, 2, 3, 4″ (ndlr : lorsque le public adverse décompte le temps pris par Antetokounmpo). Il faut toujours trouver le facteur plaisir. Donc, oui, je le prends comme un compliment qu’il y ait trois personnes devant moi qui m’empêchent d’aller dans la peinture, avec la construction de ce mur. »