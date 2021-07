Les Pelicans prêts à laisser partir Lonzo Ball en cas d’offre trop élevée ?

Mentionné dans des rumeurs de transfert depuis plusieurs mois, Lonzo Ball pourrait bien quitter la Louisiane.

Sur le point de devenir « free agent » pour la toute première fois, le meneur de 23 ans aura ainsi la possibilité de signer où bon lui semble, à partir du 2 août prochain, date du début de la « free agency » 2021. Mais comme il sera « free agent » protégé, la franchise de La Nouvelle-Orléans garde la main et pourra tout de même conserver son joueur en s’alignant sur n’importe quelle offre émise par les 29 autres franchises de la ligue.

Sauf que The Athletic rapporte aujourd’hui que les dirigeants de New Orleans n’envisageraient pas d’y recourir, en cas de proposition jugée trop élevée à leur goût, d’un point de vue financier. Par conséquent, Lonzo Ball partirait sans la moindre contrepartie et découvrirait, du même coup, sa troisième destination depuis son arrivée en NBA, après les Lakers et les Pelicans.

Au sortir de la meilleure saison de sa carrière, avec ses 14.6 points, 4.8 rebonds, 5.7 passes et 1.5 interception de moyenne en 32 minutes (à 41% aux tirs, 38% à 3-points et 78% aux lancers-francs), le 2e choix de la Draft 2017 ne manquera en tout cas pas de prétendants, cet été.

Il se murmure ainsi, toujours d’après The Athletic, que les Bulls et les Clippers feraient partie des favoris pour récupérer Lonzo Ball, dans les prochaines semaines. Autrement dit deux équipes déjà intéressés par ses services en cours d’année, en quête d’un meneur capable d’organiser le jeu, et de défendre sur les meilleurs meneurs adverses.