Precious Achiuwa, c’est de la dynamite !

Si cette surprenante équipe du Nigeria a été en mesure de battre successivement les États-Unis puis l’Argentine à Las Vegas, l’excellent travail au coaching de son entraîneur Mike Brown, ainsi que le solide apport de certains de ses joueurs, n’y sont évidemment pas étrangers.

À commencer par celui de Precious Achiuwa dans la raquette. Auteur de 3 points et 7 rebonds, en 17 minutes contre Team USA, le rookie du Heat a fait beaucoup mieux contre l’Albiceleste, compilant 12 points et 7 rebonds (à 5/7 aux tirs) en 13 minutes, la nuit dernière.

Symbolisant probablement mieux que quiconque la nette domination au rebond des « D’Tigers » lors de ces deux rencontres de préparation aux Jeux Olympiques : 46 à 34 face aux États-Unis, puis 47 à 29 face à l’Argentine.

Jeune mais ô combien « Precious »

Explosif au possible des deux côtés du terrain, Precious Achiuwa s’impose déjà comme l’un des éléments-clés du Nigeria, à seulement 21 ans. Ce qui laisse présager un avenir radieux en sélection pour le 20e choix de la Draft 2020, pour le plus grand bonheur de son coach.

« Il est tellement important, alors qu’il n’a même pas encore exploité tout son potentiel », soulignait ainsi Mike Brown, à ESPN. « On peut déjà voir son talent, sa détermination, son intelligence, ses qualités physiques, ses qualités athlétiques, sa force mentale, son envergure et sa rapidité. Et quand il réunit toutes ces choses ensemble, c’est de la dynamite sur le terrain. Même si c’est un jeune joueur. »

Au-delà de son apport encore limité sur le plan offensif, Precious Achiuwa se distingue plus particulièrement en défense, comme en atteste son gros contre réussi sur Kevin Durant, contre les États-Unis. Autrement dit le secteur de jeu dans lequel il est principalement appelé à contribuer depuis le début de sa (jeune) carrière.

« À l’entraînement, Precious Achiuwa a défendu sur sept joueurs en une seule possession », s’enflammait carrément le coach nigérian, ce week-end. « Il n’y en avait que cinq sur le terrain, mais il en défendait deux autres sur la touche puis il a réussi un contre à la fin de la possession. Je suis ensuite allé le voir et je lui ai dit : ‘Precious, nous avons besoin de ça de ta part !’. Et je suis sûr [qu’Erik Spoelstra] veut aussi ça de lui. »

Le Draymond Green nigérian ?

Des prédispositions défensives bien développées chez Precious Achiuwa et que Mike Brown, assistant de Steve Kerr chez les Warriors lorsqu’il n’entraîne pas le Nigeria, a déjà vu quelque part…

« C’est ce que Draymond [Green] nous apporte sur chaque possession. Il défend sur tout le monde, y compris sur le porteur d’eau, puis il mène la charge en contre-attaque, de l’autre côté du terrain. Il y a beaucoup de similitudes entre eux, si l’on en croît les retours de certains joueurs mais également ceux [d’Erik Spoelstra]. »

Bien parti pour intégrer la liste de 12 joueurs retenus par Mike Brown pour les Jeux olympiques, Precious Achiuwa pourra profiter de cette expérience à Tokyo pour poursuivre sa progression individuelle, avant d’attaquer un exercice 2021/22 où il tentera de se faire une place de choix dans la rotation de Miami.

« Pour lui, ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’il ne comprenne véritablement comment utiliser tous ces aspects sur le parquet », estimait Mike Brown, concernant les axes de progression de son intérieur. « Il est encore en période d’apprentissage et c’est pour cette raison que je dis qu’il n’a pas encore atteint son plafond. Mais une fois qu’il sera parvenu à comprendre complètement comment les utiliser, ça deviendra compliqué pour n’importe qui en face de lui, car il est tellement dynamique sur le terrain. »