Draymond Green et Gregg Popovich impressionnés par le leadership de Damian Lillard

Si les États-Unis connaissent actuellement une préparation des plus compliquées, avec leurs deux défaites subies coup sur coup contre le Nigeria puis l’Australie, ils pourront notamment compter sur Damian Lillard pour rebondir au plus vite. Un joueur connu pour sa capacité à répondre présent dans l’adversité, lorsque rien se semble jouer en sa faveur.

Depuis le début de sa carrière, le meneur des Blazers a effectivement longtemps dû composer avec les doutes et les critiques émis par nombre des observateurs et recruteurs qui ont croisé son chemin. Passé pendant quatre ans par la petite fac de Weber State, dans l’Utah, avant de rejoindre la NBA à 22 ans avec un statut de 6e choix de la Draft, « Dame » a toujours dû en faire plus que les autres avant de devenir l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

Un parcours qui n’est pas sans rappeler celui de Draymond Green, lui aussi drafté en 2012 (en 35e position), après quatre années d’université, et qui s’est depuis imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de NBA, à force de travail. Forcément, l’intérieur des Warriors comprend mieux que personne tout ce qu’a dû endurer Damian Lillard.

« Nous savons tous que [Damian Lillard] en voulait à tout le monde, qu’il avait beaucoup de choses à prouver », livre d’abord le triple champion NBA, dans les colonnes de NBC Sports. « C’était ce gars qui n’avait pas été approché par de grandes universités, si ce n’est une ou deux. Puis il a rejoint Weber State et est arrivé à la Draft. Beaucoup de gens savaient qu’il était bon, mais ils doutaient de lui parce qu’il est passé par une petite université. C’était une histoire sans fin. »

Un dur au mal respecté de tous

Revanchard au possible, car déterminé à prouver à ses détracteurs qu’ils avaient tort, Damian Lillard n’a ainsi jamais cessé de garder en tête ces nombreuses années où il a bien trop été sous-estimé à son goût.

« Je pense que la chose la plus puissante avec [Damian Lillard] c’est que, malgré le poids des années, il continue de porter en lui tout ce ressentiment, toute cette rancœur, et qu’il sait surtout comment supporter ça désormais », juge d’ailleurs Draymond Green à ce propos. « Car la façon dont vous portez en vous le ressentiment et la rancœur ne peut pas être similaire à celle de votre époque rookie. Vous devez le faire différemment. »

Désormais considéré comme l’un des leaders de la sélection nationale américaine, avec qui il entend rafler l’or et briller au contact de l’élite de ce sport, Damian Lillard force l’admiration de tout le monde dans la ligue. Notamment celle de Draymond Green, avec qui le courant passe plutôt bien à Las Vegas.

« C’est évidemment l’un des meilleurs shooteurs et l’un des meilleurs scoreurs de ce sport. C’est aussi un meneur de jeu et un leader incroyable. Il vient d’Oakland, et donc il incarne ça, il a cette dureté en lui. Et ça fait toute la différence sur le terrain. »

Un rôle de leader désigné

Et justement, comme à Portland, les qualités de Damian Lillard dans le leadership seront d’une précieuse aide pour le groupe de Team USA et de Gregg Popovich, lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

« Dès que je parlais avec [Damian Lillard], c’était pour lui signifier qu’il était apprécié et que nous adorerions l’avoir dans l’équipe », confie ainsi le coach des Spurs. « Nous sommes ensemble pendant si peu de temps, donc quelqu’un doit mener l’équipe. Quelqu’un doit assumer cette responsabilité de garder tout le monde concentré. Et de telles compétences en termes de leadership sont nécessaires et obligatoires, car ça complique les choses lorsque tout le monde se tourne vers tout le monde et non pas vers une seule personne en particulier. »