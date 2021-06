Pour sa première avec Team USA, Damian Lillard est heureux de côtoyer « les meilleurs des meilleurs »

Frustré par cette nouvelle année ratée à Portland qui le poussera peut-être à aller voir ailleurs, Damian Lillard va s’offrir une vraie bouffée d’air frais à Tokyo à la fin du mois prochain.

Au cœur d’un bel effectif malgré la concurrence des playoffs et les blessures, la superstar des Blazers va tenter de décrocher sa première médaille olympique, pour sa première campagne internationale.

« C’est quelque chose que je n’ai jamais fait, et c’est vraiment cool d’être en mesure d’ajouter quelque chose à mon héritage » témoigne Damian Lillard. « Être capable de jouer avec les meilleurs joueurs de la ligue va être très sympa également. Je suis impatient de vivre cette nouvelle expérience. J’ai déjà côtoyé ce monde olympique mais je n’en ai jamais fait partie. »

Déjà dans la pré-liste pour les Mondiaux de 2014 et les JO 2016, il n’avait pas été retenu par les coaches, barré par John Wall, Klay Thompson, Kyle Lowry, Jimmy Butler, DeMar DeRozan ou encore Kyrie Irving.

Tête de gondole du projet avec Kevin Durant

Damian Lillard voit donc cette sélection comme une sorte de revanche. « D’une certaine manière, je pense avoir mérité de faire partie de l’équipe nationale. J’ai montré mes progrès tout au long de ma carrière. J’ai un autre statut aujourd’hui, et par conséquent j’aurai plus d’opportunités. Quand je suis entré en contact avec Team USA, j’ai eu l’impression qu’ils souhaitaient me donner un rôle important dans cette équipe. »

Avec Kevin Durant ou encore Bradley Beal à ses côtés, Team USA aura à cœur de laver l’affront des derniers mondiaux, terminés à une triste 7e place. « C’est bien de défendre, de bouger, de prendre des shoots ouverts et de se faire plaisir avec les meilleurs des meilleurs. J’attendais cela avec impatience mais le fait de savoir que j’aurai un rôle important dans cette équipe me rend encore plus heureux. »

Preuve de son implication dans cette équipe, c’est lui qui a joué les recruteurs avec Kevin Durant pour composer la liste. « On ne sait pas toujours qui appelle qui. Mais je me rappelle que ça a toujours été le cas au fil des années » explique Jerry Colangelo, le manager de l’équipe. « J’ai eu l’engagement de certains joueurs puis ils en parlent entre eux. Par conséquent je suis heureux qu’il ait décidé de le faire. »

Fort de son effectif fort en All-Stars et même superstars, Team USA se présente logiquement comme le grand favori de cette édition olympique, pour aller chercher une quatrième médaille d’or consécutive.